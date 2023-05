Francho: "Sueño con que el año que viene lo normal sea un ambiente como el de la racha actual"

Tres temporadas han pasado ya desde su debut como profesional con tan solo 18 años.

El tiempo pasa volando. Me acuerdo cuando me llegó esa oportunidad. Es una fase, cuando eres juvenil, en la que lo ves todo tan lejos pero piensas que, tal vez, esté tan cerca... Nunca olvidaré aquel 1 de noviembre, contra el Mallorca en La Romareda. Era la liga de la pandemia, a puerta cerrada. Hoy soy un futbolista feliz, una persona feliz, que sigue creciendo en todos los sentidos.

¿Quién y cómo le dijeron que iba a ser titular ese día por primera vez?.

Fue el entrenador, Rubén Baraja. Y fue justo en la charla anterior al partido, dos horas y media antes. Yo no tenía ni idea de que iba a jugar. Entrenaba con el primer equipo, en aquellos entrenamientos tan raros donde no nos cambiábamos juntos en los vestuarios por los protocolos del covid-19, y a veces intuía que un día me podía tocar, pero no lo esperaba en ese precisamente. Al equipo no le estaban saliendo las cosas bien y alguna vez sospeché que podía darse mi debut. Pero no esa noche.

¿Por qué?

Porque en el entrenamiento clásico del día de antes donde el técnico pone más o menos al equipo que va a ser titular, yo estuve, como siempre, con los suplentes. Pero en la previa de acudir a La Romareda, cuando nos juntamos en el hotel y llegó la charla, Baraja cantó el medio campo y dijo: "Javi Ros-Francho". Hasta ese momento, ni sospecharlo.

Vaya escalofrío.

Fue como un golpe seco en el pecho. Se me pusieron los nervios a cien por hora, con un dolor de barriga intenso, con ganas de irme al baño. Las manos me empezaron a sudar. Fue una sensación nunca vivida por mí. Todo salió bien gracias a mis compañeros. Me lo pusieron todo muy fácil en un día tan especial. Agradeceré siempre a Baraja la oportunidad que me otorgó ese día, el primero de mi carrera. Él debió pensar que estaba preparado para comunicármelo así, de repente. Otros entrenadores lo hacen el día anterior o dos días antes para que el futbolista novato vaya preparándose. Él, conmigo, no lo hizo así.

Antes, aquel partido contra el Korona Kielce polaco en la Youth League... fue el bautismo en La Romareda de la mano de Francés, Azón o Puche, entre otros.

Aquel día fue un aperitivo de lo que nos esperaba a los que luego dimos el salto. Era una competición europea de alto nivel, un partido de otro perfil a los que jugábamos cada fin de semana en las ciudades deportivas o campos de Aragón, Cataluña o Baleares. Era La Romareda. Yo nunca había pisado el estadio jamás. Entrenamos el día de antes... salimos del vestuario a jugar ese partido... Fue tremenda la sensación.

Fue un guiño del destino.

Supuso la primera dosis de lo que nos aguardaba a los que íbamos a jugar enseguida en el primer equipo. El fútbol sonaba distinto, había miles de seguidores, la tribuna principal casi llena, y el Fondo Norte también se abrió. Cualquier jugada generaba rumores, aplausos. El gol, ni te cuento. Y era La Romareda. Mi estadio. Mi templo. Fuimos muy afortunados de vivir esa competición.

¿Cómo está viviendo este trienio como profesional?

Depende de la situación. Ha habido fases de complicaciones en el equipo en el que se me pasaban los días muy despacio porque quería jugar ya mismo para arreglar las cosas, cambiar la dinámica y volver a ganar. Pero, por ejemplo ahora, con la calma de este final de temporada, digo 'ostras, si ya se han pasado tres años'. Es una vivencia ambigua.

Situación paradójica: los jóvenes, con Francho a la cabeza, han subido al primer equipo... porque el primer equipo no está bien. Si así fuese, en tiempos de vacas gordas, tal vez no estarían ahí.

Eso es una realidad.

Y una vez ahí, han tenido el enorme valor histórico, crucial, de portar la bandera de la defensa del zaragocismo desde dentro del equipo para salvar al club de una delicada situación que amenazaba incluso su supervivencia.

No tanto como sujetar solos la bandera, porque ha habido otros muchos compañeros, pero sí hemos dado un paso adelante diciendo que aquí estamos nosotros en una situación muy difícil para el club. Yo, personalmente, he tenido miedo en este tiempo. Vi cerca y posible el descenso a Segunda B. Sobre todo el primer año, en el que debuté. Yo, sinceramente, tuve miedo. Llegamos a estar a 6 puntos de la salvación. Y fuimos últimos. La dinámica fue horrible en la primera vuelta. Por más que hacíamos, sabíamos que íbamos a acabar perdiendo cada partido. Nos tocó a los juveniles salir a jugar, creo que hicimos bien las cosas, aportamos cosas diferentes en días de muchísima presión.

Esa es otra lectura: sus tres años en el primer equipo son tres campañas de sufrimientos en la zona baja, sin apenas alegrías.

Así han venido las cosas. Nunca hemos podido jugar en un ambiente favorable alrededor del equipo, por desgracia. Mentalmente, tanto Francés, como Azón y yo, incluso Puche, no hemos podido disfrutar como nos gustaría de nuestros tres años como profesionales. Solo hemos pensado en clave de ayudar, de ayudar y ayudar al Real Zaragoza. Yo, personalmente, he tirado más de corazón que de la búsqueda de lo bonito. Siempre he pensado 'que por mí no sea'. La oportunidad que nos ha llegado obliga a dejarnos todo lo posible en césped cada día. Ese es nuestro plus. Lo bonito, ya vendrá. Estoy seguro de ello.

Este análisis se podrá hacer mejor con retrospectiva, dentro de un tiempo. El enorme valor sentimental y logístico de los canteranos en esta época tan abrupta del club.

Creo que así será. La situación más difícil que ha pasado el Real Zaragoza en su historia es justamente esta actual, por las circunstancias que conocemos. Y que, en su momento, saliéramos nosotros tres (Francés, Azón y Francho) y diésemos ese paso adelante para demostrar a todo el mundo que, por nuestras narices, este club no iba a desaparecer nunca, es algo que va a quedar ahí para siempre. Hemos tenido suerte porque las cosas han acabado bien, sin ninguna catástrofe.

Ahora ya va tocando que la tortilla dé la vuelta. Que enseguida se pueda luchar por volver a Primera.