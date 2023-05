La liga de Segunda: el torneo que gira alrededor de los empates

Los empates son el eje fundamental de la liga de Segunda División en los últimos 26 años, desde que se instauró este formato de torneo, con 22 equipos, dos ascensos directos, cuatro participantes en las promociones de ascenso y cuatro descensos a Segunda B (ahora, Primera RFEF). La división de plata española lleva así desde la temporada 1996-97.

Y la media histórica desde entonces muestra que, al redondeo, casi uno de cada tres partidos del global del campeonato termina en empate, con porcentajes que superan a menudo el 31 por ciento y, en varias ocasiones, rebasan con creces el 33 por ciento que es referencial en este dato.

Son, cada temporada, 42 jornadas con 11 duelos cada una. Un total de 462 partidos en cada curso. Un amplio escenario sobre el que se definen las clasificaciones, los éxitos y los fracasos.

Empates en ligas de 2ª División jugadas por el Real Zaragoza con este formato

El ejemplo de este año es cristalino. A falta de cuatro jornadas para que concluya la liga 22-23, o sea, de 44 partidos por dirimirse todavía, ya se ha batido la cifra de empates que se dio el curso pasado y la del anterior. Ahora mismo, esa cifra está en 139 igualadas tras la jornada 38ª, superior a los 137 que fue el total del curso pasado y a los 132 de hace dos. También se ha sobrepasado ya el registro de la temporada 17-18 (hubo 132); y el de la 14-15 (tuvo 135); el de la 13-14 (se dieron 137).

Jornadas con más empates en esta liga 22-23

La tendencia de este año es la de consumar un récord importante en el apartado de empates, que pueda aproximarse mucho a los 157 de la liga 19-20. Ahí, el porcentaje final fue del 34 por ciento. A fecha de hoy, en el torneo que aún está vigente, se han empatado el 33,2 de los partidos.

Los motivos de esta querencia

La liga de 22 equipos es muy larga. La diferencia –como ejemplo comparativo más claro a mano– con la de 20 que es la Primera División es que tiene cuatro jornadas más, 42 por 38, respectivamente. Eso son 12 puntos más en disputa, mucha materia prima por la que luchar para cimentar las clasificaciones finales de los protagonistas. Y es un mes más de competición o, en su defecto, la derivada en un calendario mucho más comprimido y exigente al existir varias jornadas intersemanales para tener fechas hábiles durante casi 10 meses de sesión.

Con diez de los 22 puestos de la clasificación cargados de contenido decisivo para el futuro de cada club (los seis de la zona alta y los cuatro de la letal parte baja), la tendencia de los equipos es jugar con el objetivo supremo de estar siempre vivos en la competición. Lo crucial es no descolgarse decisivamente de los asideros de la parte intermedia. Para ello, más que pretender ganar para dispararse en la tabla, hecho considerado presuntuoso en el fútbol moderno excepto para los poderosos (en Segunda suele no haberlos), la inmensa mayoría acaba apostando por no perder el paso y, para ello, sumar la mayor parte de las jornadas, aunque sea de a uno.

Como se ha repetido este año una vez más, siguiendo pautas ya vistas en las 26 temporadas precedentes, hay jornadas donde se han visto hasta siete empates entre los once partidos de una jornada (pasó en la 9ª y en la 31ª). Dos veces más hubo seis (en la 7ª y la 8ª). En ocho jornadas hubo hasta cinco empates... infinidad, 63, con 0-0.

En una liga interminable, donde se invita a la especulación y al conservadurismo y se rehuye el esprint y los demarrajes potentes, aquel intento de la FIFA de premiar los triunfos con tres puntos y derogar los dos que rigieron por ganar hasta la liga 94-95 con objeto de devaluar los empates, pierde casi todo el sentido. La Segunda División española es un paradigma claro.

Es difícil, casi imposible, cambiar esta dinámica sobre el abuso de los empates. Así que los equipos que quieren subir a Primera saben que si su ratio de igualadas se va por encima de la docena –algo natural en este maratón de 42 jornadas– su éxito requiere administrar el resto con un buen número de victorias, que deben rondar las 20. El Real Zaragoza está ahora en 11.