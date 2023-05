Bermejo: "El proyecto del año que viene es ambicioso, con la ilusión de estar en Primera"

Sergio Bermejo Lillo cumplirá en agosto 26 años y está concluyendo su tercera temporada como jugador del Real Zaragoza. El mediapunta madrileño analizó este miércoles el presente del equipo, camino ya del epílogo de una liga, la 22-23, que ha transcurrido del mismo tenor que las dos anteriores, dentro de problemas clasificatorios en la zona baja de la tabla durante la mayor parte del tiempo y con una ostensible mejoría en la recta final que ha aliviado las sensaciones y los temores hasta traer al equipo y la afición una sensación de calma ante la llegada del año próximo.

"Ahora estoy en un buen momento. Durante la temporada he tenido tramos de mejor y peor rendimiento. La lesión de Leganés me afectó mucho. También aquel golpe duro que recibí en Andorra. Tuve unos meses en los que arrastré esas dolencias, que no se me iban del todo. Pero a partir del mes de marzo conseguí por fin dejar las molestias atrás. Y por eso estoy en lo mejor de mi temporada", explicó de entrada sobre su rendimiento particular.

Bermejo evaluó la campaña zaragocista. Así la ven en el vestuario: "La sensación del final de temporada es un poco agriduce. La racha que llevamos ahora, con 10 partidos seguidos sin conocer la derrota, te hacen pensar que si hubiésemos tenido alguna victoria más (han predominado los empates) ahora estaríamos más arriba. Es un sabor agridulce", dijo.

El efervescente mediapunta, desde su llegada al Real Zaragoza, siempre ha contado con un déficit goleador que ha lastrado su solvencia en un equipo que, globalmente, nunca ha funcionado bien ofensivamente. Y él lo asume. "Los goles es algo que, al final, siempre acompañan el buen rendimiento. A la gente de arriba los goles nos dan confianza. A lo largo de la temporada también he tenido ocasiones para haber marcado, alguno más podía haber entrado, pero no fue así. Por suerte, últimamente sí que se me está dando bien. Los goles respaldan tu trabajo. Espero que haya alguno más antes de que termine la temporada", expuso sin más consideraciones.

El equipo quiere dejar atrás los malos momentos vividos una vez más en este año que debió ser restaurado antes del final de la primera vuelta con un cambio de entrenador y de director deportivo por haber descarrilado claramente. "Ha habido momentos de la temporada en los que hemos tenido que mirar más hacia abajo que hacia arriba en la clasificación. Pero creo que esta dinámica que hemos cogido ahora ha sido muy positiva y nos está dando otro punto de vista del año. Todavía quedan cuatro partidos y queremos ser ambiciosos", admitió escuetamente.

Bermejo también mira al futuro. Y lo hace con la ilusión con la que el zaragocismo en general aguarda un cambio de era en lo deportivo. "Todo proyecto tiene su proceso. Este año, desde que llegó el entrenador (Escribá, en noviembre), hemos ido poco a poco dando forma a su idea. Y, de cara al año próximo, si toda va bien, él seguira y afrontaremos lo que viene de la mejor manera", indicó el '10' blanquillo.

"En estos años que llevo aquí no hemos conseguido el objetivo de estar arriba. Ahora, el proyecto del año que viene es ambicioso. Tenemos la ilusión y las ganas de estar en Primera. Se están haciendo las cosas bien en cuanto a todo. Y creo que, seguro, va a ser un buen año para todos", añadió Bermejo, que sueña con vivir algo opuesto a lo que le ha tocado sufrir en su trienio como zaragocista, tres años de malas clasificaciones, dudas y padecimientos.

Bermejo se ha sostenido en el equipo como elemento referencial pese a que muchas veces su aportación no llegaba a las expectativas depositadas en él a su llegada. Camino de su cuarto año con el Real Zaragoza, en edad de madurez ya, todavía confía en explotar como jugador de élite. "Siempre se puede mejorar. Y el equipo ayuda cuando todo sale bien. Estoy feliz, me siento cómo escorado a la banda, aunque toda mi vida he jugado por dentro. Con el 4-4-2, el míster me da la libertad de meterme por dentro y me siento con confianza", apuntó antes de concluir su comparecencia ante la prensa.