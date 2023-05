Carlos Martín, opción sobre la mesa de Cordero para la delantera del Real Zaragoza

Carlos Martín, atacante de 21 años del Atlético de Madrid, es una de las opciones que maneja el director deportivo Juan Carlos Cordero de cara a reforzar la próxima temporada el Real Zaragoza. A estas alturas del calendario está vía no ha progresado más allá de un interés inicial y de la preferencia del Atlético de que el Real Zaragoza sea el destino para ceder al goleador de su filial la próxima temporada, de un modo similar a las operaciones firmadas hace un año con Giuliano Simeone y Víctor Mollejo dentro del marco de colaboración de las denominadas ‘sinergias’.

En este sentido, tanto desde el Atlético como desde la coordinación técnica del grupo inversor en el que se integró el Real Zaragoza de la mano del conglomerado de propietarios al que pone rostro Jorge Mas desde Miami, se observa al club aragonés como el escenario preferente e ideal para que Carlos Martín dé el siguiente paso en su carrera si el próximo mes de junio se le programa una cesión en Segunda División.

Juan Carlos Cordero tiene así sobre la mesa esta alternativa para reforzar la delantera y ha realizado en los últimos meses un seguimiento al jugador, así como a otras piezas del filial Atlético como el extremo Álex Calatrava, otro de los chavales en la agenda del director deportivo, tal y como avanzó el periodista Ángel García.

Sin embargo, la posible llegada de Carlos Martín, que lleva marcados 18 goles en 29 partidos en Segunda RFEF y que es el máximo artillero de los cinco grupos de esa categoría, al Real Zaragoza se encuentra en una fase muy embrionaria. No será hasta junio, con la liga terminada y los objetivos de mercado debidamente ordenados según su prioridad, cuando el club aragonés pueda acelerar esta opción. Antes de nada, el Atlético de Madrid debe concretar su plan con Carlos Martín, si realiza la pretemporada con el primer equipo o si el jugador tiene alguna posibilidad en Primera División. En Segunda, el Zaragoza es el mejor posicionado, mientras el Mirandés también lo tiene en su listado.

Una vez el Atlético le abra la puerta -con la posibilidad de que el futbolista amplíe alguna temporada más su contrato que vence en 2026-, Juan Carlos Cordero, de la mano de Fran Escribá, deberá decidir. Es un jugador que gusta, pero el Zaragoza quiere apurar todas las opciones de retener una temporada más a Giuliano Simeone, una opción muy complicada pero que no se da aún por perdida. Si el argentino siguiera, la vía Carlos Martín no tendría mucha vida porque el Atlético no va a ceder a dos delanteros de su plan de futuro al mismo equipo.

Giuliano ha tenido sondeos de Primera. El más claro es el del Rayo Vallecano, club donde gusta mucho tal y como avanzó este periódico el 13 de marzo. Sin embargo, aún no hay nada claro en este sentido y el mercado de Primera para el futbolista argentino podría quedar reducido a los recién ascendidos, especialmente, si son Éibar y Alavés.

El Atlético, por su parte, ve al Zaragoza como el destino ideal para que uno de sus delanteros progrese en Segunda, tal y como ha sucedido en las últimas campañas con Sergio Camello y Giuliano Simeone. Carlos Martín, precisamente, es uno de los mejores amigos del argentino. Ya jugó a su lado el pasado año en el filial atlético, donde anotó 12 goles en Tercera RFEF. Este año, en una categoría superior, ha progresado sus cifras.

Esta temporada, ha visitado regularmente Zaragoza y ha asistido a varios partidos en La Romareda. Según ha conocido este periódico, vería con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en el Zaragoza, pero aún no hay nada decidido.

La intención de Juan Carlos Cordero, si no siguen Simeone y ante la marcha de Gueye, es fichar dos delanteros centro. Carlos Martín se ubicaría dentro de las apuestas jóvenes a la vez que invierte esfuerzos en un punta más contrastado.

Nacido en Madrid en abril de 2002, Carlos Martín es del mismo año que Simeone o Azón, aunque unos meses mayor. Ya tiene los 21 años cumplidos. Ya ha debutado en Primera División con el primer equipo y ha integrado varias convocatorias de Diego Pablo Simeone, quien le tiene mucha fe. Es un delantero con gol -también se adapta a banda-, con unas características distintas a Simeone: no es tan potente, enérgico, rápido y atlético, pero tiene un pie más fino, más sentido asociativo y mejor golpeo. Los tiros de falta son una de sus especialidades. Ha crecido en la cantera del Atlético, donde llegó con 12 años.