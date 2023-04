Las Palmas, eterna evocación del ascenso frustrado del Real Zaragoza... hasta que se logre

El domingo se jugará en La Romareda un duelo Real Zaragoza-UD Las Palmas con aromas de Primera División en el fondo más profundo de su bote de esencia. Y, más recientemente en el tiempo, en la última década que ya acumula de forma concatenada el equipo aragonés en Segunda, es un choque que lleva inevitablemente la mente de cualquier zaragocista a lo acontecido en junio de 2015, cuando el equipo zaragocista se quedó a solo siete minutos de ascender a la máxima categoría en una promoción que resultó esquiva y dolorosa para los aragoneses.

En el partido de ida de la final, en La Romareda, el Real Zaragoza había ganado 3-1. Un buen marcador (pudo ser más amplio incluso) que venía a poner la vitola de favoritos a los zaragocistas que entrenaba Ranko Popovic, pues venían de rubricar una heroicidad en semifinales, remontando un 0-3 adverso con el Girona a través de un increíble 1-4 firmado tres días antes en Montilivi.

Como se contó en la crónica de aquel duro día en HERALDO DE ARAGÓN, «en el minuto 83, el Real Zaragoza estaba en Primera División. Durante todo el partido, el equipo aragonés fue capaz de mantener el valor de la ventaja de 3-1 que se trajo de La Romareda. Aguantó el 0-0 inicial hasta que Roque Mesa, en el único agujero serio de la defensa zaragocista en toda la primera mitad, adelantó a los canarios en el minuto 32. Y administró después, a trancas y barrancas, esa derrota mínima por 1-0 que, de haber llegado al final como definitiva, hubiese puesto a los blanquillos en la máxima categoría del fútbol español».

Y la narración del resumen del suceso engancha aquel episodio de hace ocho años con el presente. «El sueño duró 83 minutos momento, ya en la recta final del partido, en el que se hizo añicos irremediablemente. Justo en ese fatídico instante, la estrella de la UD Las Palmas, Araújo, cazó un afortunado balón bombeado al segundo palo por su colega de vanguardia, Jonathan Viera, y logró el letal 2-0. Era el marcador que los amarillos buscaban desde el inicio. El atajo más corto para desactivar el 3-1 que aportaba el Zaragoza de la ida. El gol que marcó Viera en el estadio zaragozano ha terminado valiendo su peso en oro, pues es el diferencial decisivo de la eliminatoria. Porque la UD Las Palmas asciende a Primera sin superar en goles al Real Zaragoza. Esta final ha concluido 3-3. Igualdad absoluta en la suerte suprema del gol. Pero aquel fallo de Cabrera, aquel tanto canario en La Romareda, ha tenido valor doble en ese empate global», se contó aquí. Ese protagonista, Jonatha Viera, sigue activo y sigue jugando en el club canarión. Lo hará en La Romareda el domingo de nuevo.

Las Palmas es para el zaragocismo el hito más cercano al ansiado éxito desde que el equipo blanquillo se cayó de la élite en 2013. Cruzarse de vez en cuando con la Unión Deportiva en esta serie B del fútbol español es maldecir aquella tarde del año 15 de este siglo, volver a sentir los efluvios de lo que pudo y debió ser y nunca llegaría más a partir de ahí.

Era el segundo año zaragocista en Segunda y, por entonces, la rutina aún no había trepanado el cerebro del zaragocismo hasta hacer considerar como normal este presente. En aquellos días, se pensaba que el retorno a Primera iba a ser pronto. Nunca nadie barajó por entonces el estar aquí, camino de once años sin fin en este lugar inhóspito. La nueva propiedad, que acababa de llegar para sostener con vida al club que casi ahogó el agapitismo, tampoco creía, en aquellos sus primeros pasos, que el futuro iba a ser como ha sido. Las Palmas pudo ser el trampolín hacia un horizonte radicalmente distinto y, por siete minutos, por lo que dura ‘Hotel California’ de los Eagles, no se dio. ¿Cómo hubiese sido el devenir del Real Zaragoza si ese día hubiera regresado a Primera División, si esos siete minutos hubiesen discurrido de otro modo?

Las Palmas aguantó tres años

Un buen cotejo para poder hallar una respuesta a esa pregunta que siempre quedó en el aire es el propio camino emprendido por la UD Las Palmas tras tumbar al Real Zaragoza. Los amarillos aguantaron tres campañas en Primera tras ser los vencedores de la promoción. Alguien dirá que no mucho tiempo. Para ellos, que llevaban 13 temporadas sin pisarla (con dos, incluso, en Segunda B en su calvario intermedio), fue un trienio maravilloso. Y, desde el prisma societario, un alivio, un desahogo financiero que, una vez devueltos a Segunda en 2018, les está permitiendo vivir con cierta comodidad y siempre aspirando a retornar a la cumbre, como este año vuelve a suceder.

Una referencia para lo que viene

Ver el domingo a Las Palmas de nuevo en La Romareda, en tiempos de primavera, trasladará la mente de los miles de zaragocistas que vivieron lo sucedido en 2015 a aquellos tiempos de valoraciones diferentes. El equipo amarillo, entonces, jugó dos veces seguidas en el estadio municipal en 17 días, pues vino en la penúltima jornada a ganar (lo hizo por 0-2) para optar al ascenso directo, que se llevarían finalemente el Betis y el Sporting de Gijón. Se parecerá bastante lo de este domingo, en este sentido, desde el prisma canario. Y ya Viera marcó un gol en esa cita. en 2023, este jugador es el engarce entre una época y otra.

Y aquel acontecimiento perdido por el Real Zaragoza ante los insulares hace ocho años queda como referencia indeleble para lo que viene: el intento definitivo de volver a Primera. Cuando se logre, tendrá que ser algo parecido... sin siete minutos sobrantes.