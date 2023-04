Escribá se piensa la titularidad de Iván Azón

“Todos tenemos ganas de ver a Azón. Yo no lo he podido disfrutar mucho. Para mí Iván es muy importante. Está para jugar. Ha hecho un trabajo fantástico. El otro día acabó muy exigido porque el ritmo del partido fue muy alto, pero está en condiciones perfectas para jugar y es una opción seria para jugar de inicio”. Las palabras de Fran Escribá este jueves antes del entrenamiento del Real Zaragoza ponen el foco en la que es, a estas horas, la gran duda del once inicial con el que el equipo aragonés se enfrentará al Granada el sábado en La Romareda.

El cuerpo le pide al técnico alinear a Azón y reunirlo en el frente ofensivo con Giuliano Simeone, Sergio Bermejo y Tiago Bebé, un cuarteto que eleva las posibilidades del equipo y lo conduce a una dimensión distinta, como ya se comprobó en la pasada jornada contra el Levante: el Zaragoza juega mejor cuando mejores jugadores tiene disponibles. En esta línea, Escribá aseguró este jueves que su intención es siempre salir con los mejores, juntarlos y no reservar nada.

Sin embargo, la disponibilidad de Azón está marcada con un asterisco. Los precedentes de su lesión muscular avisan de los riesgos de exponerlo a una participación excesiva. La idea era dosificarlo y medir su vuelta al equipo, hacerla de modo progresivo y prudente. Ya en Valencia, contra el Levante, Azón jugó una buena cantidad de minutos en la segunda mitad, tiempo de partido en el que se le observó recuperado, confiado, pero falto de ese ritmo de competición, del tono y la frescura que dan la continuidad y los partidos.

Por ahí giran las intenciones de Escribá: si sacarlo ya desde el principio aunque sea para valorar su cambio en el descanso o guardarlo hasta la segunda mitad del enfrentamiento contra el Granada. El curso del duelo también influirá, en un sentido u otro.

La sensaciones del jugador también tienen voz en esta decisión. Ha añadido otra semana más de trabajo a su puesta a punto. Sus ganas de ayudar son obvias, como ya anunció esta semana en rueda de prensa. Pero también viene de meses en los que no lo ha pasado bien. Hay que ponerlo todo en la balanza, y eso es lo que Fran Escribá medita y valora en las últimas horas previas al partido contra el Granada. Nadie tiene más ganas que el entrenador que darle al Zaragoza un frente ofensivo con sus mejores nombres y sus mejores rendimientos.