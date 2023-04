Fran Escribá: "Creo que el club está contento con mi trabajo"

Con un par de días de antelación debido a las festividades de la Semana Santa, el entrenador Fran Escribá ha esbozado los asuntos previos al partido del sábado del Real Zaragoza contra el intimidatorio Granada. Un partido más para continuar sumando puntos y descontando días para la permanencia matemática, objetivo inflexible y perentorio al que se le quiere echar el lazo cuanto antes para darle el necesario carpetazo a la temporada. Escribá analizó los aspectos tácticos del encuentro, señalando que “no va a reservar nada” y que “sacará a los mejores para ganar el partido” porque le “gusta juntar a los mejores”, en referencia a la alineación simultánea de Bebé, Azón, Giuliano y Bermejo. Pero el entrenador también dejó algunas reflexiones de más calado.

Por ejemplo, Escribá tiene la certeza, la seguridad y la convicción de que el Zaragoza llevaría más puntos si hubiera podido contar con Azón y Mollejo en los últimos tiempos y si no se le hubiera desarbolado la delantera. “Sin duda. Si no hubiéramos tenido la mala suerte de acumular dos bajas tan importantes, tendríamos más puntos. Lo tengo clarísimo. Todos estamos satisfechos con el rendimiento de Giuliano, Puche, Pape, Pau…, pero con Iván y con Mollejo hubiéramos sido mejores, sin duda. Hubiéramos hecho mejores partidos porque hubiéramos tenido oportunidad de refrescar jugadores porque Giuliano con todo lo que trabaja ha acabado muchas veces fundido. Creo que hubiéramos hecho mejores partidos, hubiéramos sido más dañinos en ataque. Pero todos los equipos tenemos bajas y eso nos ha permitido descubrir a Pau Sans”, aseguró.

Aun limitado en este aspecto, y con una plantilla de techo bajo en determinadas posiciones y zonas, como ha revelado la temporada; Fran Escribá ha construido un equipo con ciertas garantías competitivas y solvente a la hora de sostenerse en los partidos: solo ha perdido cinco encuentro el técnico valenciano. Una labor meritoria que, a su juicio, está siendo bien ponderada en el club, en la propiedad, la dirección general y la dirección deportiva. “Creo que podríamos haber hecho mejor las cosas. La satisfacción es mutua, tanto el director general como el director deportivo me transmiten confianza. Creo que el club está contento con mi trabajo. He tenido desde el primer día una relación muy fluida con Sanllehí y con Cordero. Hay una conexión estupenda. Hay un grupo de trabajo en el que todos estamos muy a gusto, Creo que están satisfechos con lo que estamos haciendo”.

El Granada emerge como rival temible, candidato al ascenso directo, y armado con una plantilla rica, poderosa y diferencial, plagada de notables de la categoría. “Es un gran equipo. Junto con el Levante será el equipo que todos ponemos como favorito, y sigue ahí. Tiene al máximo goleador (Uzuni) y una plantilla enorme, muy completo y de máximo nivel con jugadores como Callejón, Melendo o Weissman, que es un gran delantero. Es un equipo con muchos registros”, aseguró el entrenador del Real Zaragoza.

"Espero un partido muy igualado. Será importante no abrir el encuentro. Si intercambiamos golpes ellos tienen más posibilidades de ganar. Debemos hacer un partido inteligente, que no se encuentren cómodos, y mirar portería. Si no pensamos en ganar lo tendremos complicado", añadió Escribá en su análisis previo del partido, consciente de que La Romareda va a jugar ahora un papel básico, con dos jornadas consecutivas con el Zaragoza jugando como local: “Nuestra afición es un valor añadido y cuando el equipo genera fútbol y ocasiones, La Romareda siempre está detrás apoyando. Ganar al Granada viniendo de esta racha de seis partidos sin perder sería fantástico”, finalizó.