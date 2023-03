Escribá: "La victoria contra el Albacete nos daría un impulso muy fuerte"

Fran Escribá repasó este viernes las cuestiones previas al partido del domingo contra el Albacete. Una cita marcada por las bajas y las dudas, a la que acude el Real Zaragoza pendiente todavía de Zapater y Bebé. El técnico confía en contar con el futbolista portugués, aunque ha dejado claro que difícilmente será titular si se le concede la autorización para adelantar su regreso: 48 horas después de jugar con su selección, tras un viaje largo con escalas y sin entrenar con el grupo toda la semana… “Esperamos y confiamos que llegue mañana. Cabo Verde juega hoy a las cinco y hay un vuelo a Lisboa mañana a primera hora. Al entrenamiento no llegaría, pero sí para hacer algo de activación por la tarde y estar disponible para el domingo. Si viene, y espero que venga, será para estar en el banquillo. Sería un mal mensaje para el grupo que fuera titular… Tenemos soluciones, como Vada, Bermejo, Eugeni o Puche. Bebé estará ahí para ayudar a lo largo del partido”, señaló el entrenador del Real Zaragoza, quien espera también contar con Jaume Grau: “Tuvo una lesión muscular pequeña. Está dentro de plazos, no lo vamos a forzar y creo que va a estar frente al Albacete”.

Más difícil es que Apelación conceda el indulto a Zapater tras su roja contra el Huesca. “No sabemos nada todavía, pero ya ha pasado más veces, incluso antes de una primera jornada con todo el verano por delante. Los comités deberían reunirse constantemente y resolver los recursos lo antes posible. Vamos a ver qué pasa. Y desconozco aún si pediríamos la suspensión cautelar. Yo pienso que no era expulsión. Y lo digo con sinceridad. Hay un poco de confusión con el VAR y su funcionamiento no está siendo correcto. La expulsión de Pulido era clara e influyó después en la de Zapater. Se nos escapó un partido que teníamos controlado”, señaló el técnico.

El Albacete emerge como rival de turno, impulsado por su buena temporada, por su eficacia goleadora y por un fútbol pleno de efervescencia, arrojo y desparpajo. Escribá advirtió, en todo caso, que no irá al cambio de golpes, que optará “por el equilibrio”. “El Albacete es un equipo que juega bien en ataque pero es muy equilibrado. Juegue como juegue acaba teniendo mucha gente por detrás del balón y están haciendo una temporada espectacular. Tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien y tiene muchos argumentos en ataque. A lo largo de la temporada es muy difícil verlo roto porque es muy equilibrado y a la vez juegan muy alegres y de manera ofensiva. Nosotros en este partido queremos ser un equipo ofensivo aunque tengamos bajas.”, subrayó.

Después de cuatro partidos sin perder, el Zaragoza observa la jornada como una ocasión para avanzar en la permanencia, sin perderle el ojo a la Ponferradina: “Me reafirmo en lo que dije: vamos a conseguir la salvación sin excesiva dificultad. No tengo ninguna duda, ni miro a los rivales. Si entras en los 40 puntos, ves ya como la línea de meta. Es muy importante ganar ese partido. La victoria nos daría un impulso muy fuerte porque pasaríamos ya de esa cifra”, recalcó un Escribá a quien no le inquieta el calendario duro que se avecina con rivales como Levante, Granada, Las Palmas, Éibar… “No soy muy amigo de las estadísticas. No me preocupa nada de lo que venga después del Albacete. Luego ya pensaremos en ganar a los de arriba, que si este año no hemos ganado aún a nadie de esa zona, tenemos que jugar contra ellos de nuevo para que eso se pueda romper. Creo que podemos ganar cualquiera de esos partidos. El del Albacete será un partido muy difícil, pero me veo con posibilidades de ganar si hacemos bien las cosas. Luego ante el Levante nuestra única mentalidad va a ser ganar. No creo que en esta categoría haya un partido que se pueda decir que hay un escalón que es insalvable. Si rendimos bien, podemos ganar a cualquiera”, dijo.

Escribá también analizó la mejora defensiva del equipo: "A nivel de goles en contra éramos un equipo muy sólido y encajar siete goles en dos partidos afeó todo. Si quitamos esos siete goles que encajamos seguidos, a nivel de goles en contra estamos en un nivel espectacular. Prefiero que me metan siete en dos partidos que me metan siete en siete partidos y los vaya perdiendo. Aquellas dos derrotas nos afearon todo, pero nos vino bien porque nos juntamos a hablarlo y lo trabajamos bien. Y hemos vuelto a demostrar una solidez importante y además concedemos muy poco a los rivales".

Por último, explicó la situación de Pau Sans: “Para nosotros es perfecto que Pau esté con el primer equipo, aunque no tenga muchos minutos. Si sigue su progresión, será un jugador importante para el Real Zaragoza. Se está formando en los entrenamientos con jugadores de más nivel. Todos queremos que los equipos de la cantera ganen, pero una cantera tiene que estar para formar jugadores para el primer equipo”.