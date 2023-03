El rompecabezas de Escribá

El diseño del plan de partido contra el Albacete supone un quebradero de cabeza de primer orden para Fran Escribá. El técnico del Real Zaragoza sigue este jueves, a falta aún de dos sesiones más por delante hasta el duelo del domingo, con la puesta a punto de un equipo asolado por las bajas por diferentes circunstancias. El tamaño del contratiempo es tal que, en toda la temporada, hasta ahora, el grupo no habría sufrido un aluvión de ausencias como este.

De este modo, un contexto de dificultades y afecciones condiciona la preparación del enfrentamiento contra el Albacete en variados aspectos del guion. Desde la misma confección del once titular, a la administración de los potenciales cambios, pasando por el desarrollo de determinadas estrategias de partido o la aplicación de unos u otros matices tácticos. Las ocho bajas marcan la semana, como se está pudiendo comprobar en el día a día del equipo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Una sesión más, el grupo se observa seriamente mermado y limitado, circunstancia que ha hecho que Escribá deba ir recurriendo a jugadores del filial para poder ejecutar las tareas.

El Zaragoza ya tiene, de por sí, un grupo habitual amplio, con 24 fichas del primer equipo cubiertas, más los asimilados con ficha del filial, como Mollejo, Luna, Rebollo o Pau Sans en el último mes y medio. Aun con todo, el impacto de las bajas se deja notar.

Para el partido contra el Albacete, han confluido diferentes adversidades. Desde las lesiones de largo recorrido de Mollejo, Azón, Vigaray y Luna o a la más eventual de Jaume Grau -ninguno de los cinco estará el domingo-, a los efectos de la ventana FIFA de partidos internacionales que inhabilita a Bebé y Quinteros y a la sanción de Zapater por su tarjeta roja en el choque contra el Huesca.

El calado de las bajas se explica con un dato: aunque Quinteros y Vigaray han tenido papeles testimoniales en la rotación de la plantilla, cuatro de esos ocho futbolistas fueron titulares en la victoria de hace diez días en La Romareda contra el Leganés: Luna, Jaume Grau, Zapater y Bebé, su hombre más en forma y clave en las posibilidades ofensivas de un equipo escaso en esa faceta.

El difícil regreso de Bebé

Conforme ha pasado la semana, en el club se han ido desinflado las esperanzas de poder contar con Zapater y Bebé, jugadores que aliviarían notablemente el panorama al entrenador. El capitán no ha recibido el indulto del Comité de Competición y es difícil que el castigo por su roja en El Alcoraz se lo levante Apelación. La jurisprudencia no permite esperan mucho por este lado. Y en el caso de Bebé, su liberación del segundo partido internacional del próximo martes con la selección de Cabo Verde es sumamente complicado.

Ya no solo debería el equipo de la antigua colonia portuguesa ganar su partido clave contra Eswatini, sino que también el futbolista debería combinar un viaje aéreo con escalas para poder llegar a tiempo para el domingo, pero para hacerlo descansado. En este aspecto, no parece probable que Escribá, pese a la importancia del jugador, cuente con él si, llegado el caso, no lo hace en condiciones de volver a jugar 48 horas después del partido con su selección y tras un viaje que le exigiría volar en la madrugada del viernes al sábado desde Praia, capital de Cabo Verde, para aterrizar en Madrid tras posibles escalas en Lisboa o Casablanca y luego ya desplazarse a Zaragoza. Hasta la tarde del sábado, el viaje no habrá concluido.

Un once de líneas reconocibles

Escribá ya trabaja en reconstruir el equipo dentro de las premisas tácticas que suelen marcan su método. Tiene, para el partido contra el Albacete, disponibles a 19 futbolistas, y es el centro del campo y los extremos las zonas más debilitadas. La longitud de la plantilla le permite al entrenador, al menos, tener un número útil para confeccionar la convocatoria gracias a las citaciones de 23 futbolistas aprobadas tras la pandemia en lugar de las, hasta entonces, actas restringidas a 18 jugadores.

En este sentido, seguramente, no se cubra la convocatoria más allá de la incorporación de dos o tres jugadores, a lo sumo, del Deportivo Aragón. No se quiere trastocar en gran medida los planes de Emilio Larraz, y en este sentido el horario del filial esta semana juega a la contra: su partido de esta jornada en Lérida se ha fijado el domingo a la misma hora. De este modo, el polivalente defensa Andrés Borge tiene plaza segura, y podría acompañarle el pivote Vaquero o el extremo Rastrojo.

Así las cosas, con los mimbres disponibles, Fran Escribá debe componer un once titular competitivo que tendrá, en todo caso, varias líneas reconocibles: Cristian será el portero, con la defensa para Gámez, Francés, Jair Amador y Nieto, aunque Lluís López, en función de los delanteros que jueguen en el Albacete -un ataque muy rápido- tiene opciones de entrar por Jair. La delantera apunta a Puche y Simeone, como en los anteriores dos partidos. Y las cuatro posiciones del centro del campo llevan la candidatura de Francho y Alarcón en el doble pivote, más Bermejo y Vada en los extremos, aunque Eugeni puede tener sitio. En el banquillo, quedarían, además, Ratón, Fuentes, Manu Molina, Larrazabal, Pau Sans, Gueye, los mencionados Lluís López y Eugeni y las posibles incorporaciones desde el filial.

Escribá no tendría gran margen de maniobra en la reserva, pocos jugadores para aplicarle estímulos de urgencia al partido, cuestión que puede hacer que opte por guardarse alguna pieza, como Vada o Sergio Bermejo, en vistas al camino que pueda tomar el partido.