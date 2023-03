Las dos de la tarde de un domingo no es momento para ir al fútbol. Puede ser la hora de la paella familiar o de ese vermú que se alarga con los amigos, pero no está hecho ese horario para programar un partido de nada. Los demenciales horarios modernos han colocado este Real Zaragoza-Leganés a las 14.00 de un domingo que se espera soleado y caluroso a las orillas del Ebro. Aún es invierno, pero cuidado no vaya a tener que pararse el juego por una de esas pausas de hidratación propias de agosto.

En este fútbol de mediodía, en el que el aficionado no se sabe si comer antes, durante o después del partido, el Real Zaragoza intentará que esta temporada no se le termine de atragantar. El equipo de Escribá se ha autodescartado para objetivos medianamente ambiciosos, así que no le queda otra que resignarse a luchar por tener un final de campaña más o menos tranquilo. Tras cuatro partidos sin vencer, urge sumar de tres en tres. Para eso, lo primero será encontrar el gol. Ayer se cumplió un mes desde la última vez que el aficionado del Real Zaragoza pudo levantar los brazos para celebrar un tanto de su equipo. Fue aquel obús que Bebé lanzó desde Portugal para hacer el gol del honor ante el Alavés en La Romareda.

Desde aquel brillante fogonazo, que lamentablemente no sirvió para nada, el equipo de Escribá ha jugado casi 300 minutos al fútbol en los que no ha sido capaz de encontrar las redes de la portería rival. El entrenador valenciano dijo ayer que el día menos pensado empezarán a entrar. Estaría bien que fuera hoy. Simeone lo merece por su entrega sin límite; quizá deba aprender a bajar sus revoluciones, siempre altísimas, conforme se va acercando al área.

Habrá que ver si el técnico recurre a Pape Gueye para encontrar el ansiado gol. Tras el último partido en casa, Escribá reconoció –en uno de esos arranques de sinceridad que a veces tiene– que no tiró del senegalés por el run-rún que se forma en La Romareda cuando sale. En un partido de horario raro y con el tiempo igualmente raro para esta época del año, quién sabe si también se dará la rareza de ver el primer gol del delantero (supuestamente) estrella del Real Zaragoza.