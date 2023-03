Baselga y Ángel López: el tren pasa por Calahorra

Si van a Calahorra, visiten la catedral de Santa María, prueben los pimientos, y pregunten por dos chavales mañicos. Por dos futbolistas, Marcos Baselga y Ángel López, que llegaron a debutar con el primer equipo del Real Zaragoza y ahora están cedidos en la ciudad riojana, donde son titulares indiscutibles en Primera RFEF y tratan de hacer méritos para ganarse el billete de vuelta.

Para Ángel, lateral derecho de 20 años, esta es su primera experiencia lejos de la capital aragonesa. No así para Baselga, de 24 y que ya estuvo cedido en el Atlético Baleares y el Zamora, curtiéndose en la categoría que, tras la reestructuración de la pirámide de competiciones, precede al fútbol profesional.

Ambos compaginan los estudios con el balón. Ángel cursa Derecho; Baselga, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Uno está en primero y al otro solo le falta el Trabajo Fin de Grado, probando una diferencia de edad que les ha llevado a entablar una relación de hermanos.

«Yo llevo más tiempo fuera, y sé lo que cuesta verte en situaciones en las que no te habías visto antes. He intentado estar con él, apoyándole cuando ha tenido malos momentos», dice Baselga, y elogia el rendimiento que su compañero está ofreciendo en una división tan competida, en la que militan los filiales del Barça, el Osasuna y la Real Sociedad, y también históricos como el Castellón, el Numancia o el Real Murcia, que, precisamente, fue el último rival del Calahorra.

El partido, disputado el pasado fin de semana, se resolvió con empate a uno y el propio Baselga anotó el gol de los riojanos. Fue su sexto en lo que va de liga, en una temporada en la que el delantero ofrece datos notables a pesar de que el equipo marcha colista a once puntos de una salvación que, a día de hoy, está muy complicada.

«Estoy satisfecho con mis cifras, pero el fútbol es un deporte de equipo y, si los resultados no acompañan, de poco valen mis goles. Lo importante es que lo intentemos hasta el final. Tras el parón navideño hemos mejorado y ahora nos vienen dos enfrentamientos con rivales directos, que también están en la zona de descenso, y no tenemos que tirar la toalla», añade Baselga, coincidiendo con Ángel.

«El equipo está trabajando mejor de lo que dice la clasificación», resume este, antes de pasar a valorar sus sensaciones como debutante en la categoría. «Estar parado durante dos temporadas hubiese sido demasiado. Aquí lo estoy jugando casi todo y me está viniendo bien para formarme», explica, y es que en la 2021-22 estuvo en la dinámica del Real Zaragoza en Segunda pero apenas participó.

«Esta etapa en el Calahorra la considero gratificante. Esta categoría se asemeja mucho a Segunda; tiene futbolistas de grandísimo nivel y medirme a ellos me sirve para comprobar lo que soy. Aprendo de cada rival y también de los compañeros de equipo, que me están ayudando mucho», añade Ángel López, quien, a pesar de estar viviendo con su padre, que trabaja en Alfaro, echa de menos volver a casa y reencontrarse con el ambiente de La Romareda.

Centrados en lo que resta

Al igual que Marcos Baselga, tiene contrato con el Real Zaragoza hasta junio de 2024 y, si hay dos puestos con carencias en el equipo, son los que ellos ocupan. Falta gol y un dueño de ese flanco defensivo. Vacío que ambos asumen con humildad. «Están Fran Gámez, Larrazabal… Y Marcos Luna también lleva toda la vida jugando en esa posición. Yo he convivido con él, es de mi generación, y me alegró mucho verle jugar contra el Burgos», valora López, sobre una posición en la que «están saliendo muchos chicos de la cantera».

«No sería justo decir que si yo estuviera en el Real Zaragoza estaría marcando goles. Me gustaría tener alguna oportunidad más, pero hay que ser realista. Debo centrarme en el equipo que estoy, que es el Calahorra», añade Baselga, acerca de las debilidades ofensivas que muestran los de Fran Escribá y su hipotética aportación a esa línea.

«De momento no sé nada sobre la temporada que viene. Me quedará un año más de contrato y la idea es volver allí. En junio se aclarará todo: si hago la pretemporada, si continúo…», completa, dejando la puerta abierta a un regreso con el que también sueña su colega López. «El club tendrá que decidirlo más adelante. Aunque no hay nada que me haga más ilusión que volver al Real Zaragoza, de momento estoy centrado en acabar esta campaña», finaliza el defensor.