Luna: "Intentaré que lo del domingo se repita cada fin de semana"

Marcos Luna fue paciente, esperó su oportunidad, y la misma le llegó el pasado fin de semana. El futbolista canterano estrenó titularidad frente al Burgos, justo un mes después de haber descartado la opción de salir cedido al filial del Atlético de Madrid en las horas culminantes del mercado invernal.

Luna creyó que lo más “positivo” era quedarse para intentar conseguir un “hueco” en el primer equipo, y la apuesta le salió bien: el domingo disputó 77 minutos, y el buen nivel mostrado, sumado a la baja de Fran Gámez por sanción, podría valerle para repetir en el trascendental compromiso ante el Lugo.

“Seguiré trabajando en estos entrenamientos para convencer al míster de que puedo ser el que más ayuda en esta posición”, ha adelantado este miércoles, en una rueda de prensa en la que, en primer lugar, se ha referido a las sensaciones de su primer encuentro como titular en el municipal de La Romareda.

“Fue una mezcla de alegría y concentración. Hay mucho trabajo detrás, y conseguir la titularidad me hizo muy feliz, sabiendo que era un partido muy importante y tenía que estar bien”, ha valorado el lateral zaragozano, que tuvo clara su estrategia para ir creciendo progresivamente en el partido.

En los primeros minutos, Luna trató de “asegurar los pases” para coger “confianza”, y a partir de ahí, comenzó a hacer lo que le caracteriza como jugador, esas subidas por banda para colgar centros al área.

Ni siquiera el ambiente de la afición, que venía de dos derrotas consecutivas, pesó en un jugador que, de aquí al mes de junio, luchará por asentarse en el equipo de cara a la próxima temporada. “Siempre he dicho que me gustaría quedarme aquí mucho tiempo. El pasado fin de semana se me presentó la oportunidad de jugar e intentaré que se repita cada fin de semana para pensar ya en los próximos años”, ha señalado un futbolista que no duda sobre su futuro.

“Siempre que se me brinde la oportunidad de estar en el primer equipo del Real Zaragoza, no tendré ninguna duda de quedarme. Es el equipo de mi ciudad, de mi familia, llevo en la cantera 10 años, y jugar en La Romareda siempre ha sido mi sueño”, ha subrayado, para terminar refiriéndose al choque del domingo en el Anxo Carro.

“Sabemos de la importancia de los partidos que quedan y los afrontamos como finales. Entrenamos durísimo para intentar que llegue la permanencia lo más rápido posible y, a partir de ahí, asentar las bases de la temporada que viene”, ha concluido Luna.