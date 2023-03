El S.O.S. definitivo de Escribá: "Si la segunda línea no aporta goles el equipo se queda corto"

Escribá acudió a la rueda de prensa previa al viaje a Lugo con la idea clara de solicitar un último llamamiento al equipo para que se aplique al cien por cien, con los cinco sentidos cada uno de sus componentes, en la tarea de marcar goles. Da igual la posición en el campo en la que jueguen. El entrenador blanquillo dio varias vueltas sobre ese mismo eje durante los 20 minutos de su comparecencia.

"El gol es un dato. Y las cosas son así: estamos marcando muchos menos goles que al principio (cuando él vino en noviembre). Generamos ocasiones, pero la eficacia ha bajado. Tiramos más veces que nuestros rivales, como en los últimos tres partidos, pero no ganamos e, incluso, perdemos", empezó reconociendo.

"Como entrenador, habrá pocos que trabajen más que yo los ejercicios de finalización en los ensayos semanales. Me encanta trabajar esto. No solo se trata de que el jugador aporte su talento y su calidad. Evidentemente, esto hay que entrenarlo también. Pero esto va por rachas. El futbolista ha de tener la mente muy limpia para ser eficaz, vamos a tratar de darles tranquilidad para que ganen confianza. Vemos que tenemos jugadores que tienen cierto gol y, ahora, les está costando ver portería. No deben obsesionarse, pero sí asumir la responsabilidad que cada uno tiene por su posición en el campo", continuó argumentando Escribá.

Como ya ha hecho en ocasiones anteriores, limó esa responsabilidad al colectivo de los delanteros puros y se la adjudicó también a los extremos, interiores, mediapuntas y hasta a los centrocampistas y defensas. "La gente de segunda línea tiene que aportar más gol. Si no, el equipo se queda corto", dijo con solemnidad.

Se le citó el caso de Giuliano Simeone, el más atinado en la primera vuelta entre la escasez anotadora con sus 6 goles que, sin embargo, se ha quedado seco en la segunda fase del torneo, con más de dos meses sin acertar, ni a puerta vacía como ocurrió en Málaga. "Es un chico joven y esto siempre afecta más a los jóvenes, porque aún no han pasado por estas circunstancias y es la primera vez que lo sufren. Él se encontraba en una dinámica muy buena, nos hizo pensar a todos que si doblaba lo logrado en la primera vuelta y acababa con 12 goles era una cifra muy buena para un jugador como él, que en verdad no es un goleador puro sino alguien que genera mucho juego en ataque. Yo estoy contento con él. Muchas ocasiones se las genera solo, con su pelea. Le he dicho que esté tranquilo. Uno quiere siempre tener muchos Giulianos en el equipo. Tiene nuestra confianza. Un día marcará un gol díficil y nos olvidaremos de que ha fallado dos fáciles. La portería le parecerá más grande y los porteros más pequeños. Esto le pasa a cualquier futbolista", razonó Escribá sobre el argentino .

Al hilo de este crucial asunto de la falta de goles a favor que padece el Real Zaragoza 22-23, Fran Escribá también hizo un apunte táctico que repercute en su iniciativa semanal a la hora de establecer el sistema con el que debe jugar el equipo blanquillo, habitualmente un 4-4-2, eventuamente en Málaga un fallido 4-2-3-1. "He pensado mucho en probar con un 4-3-2-1, con tres centrocampistas en el centro, buscando siempre un dibujo distinto que nos acerque más a la victoria. Pero siempre que llegó ahí me surge una pregunta: '¿me quedaré corto en ataque?'. Si hago esto, seguramente seremos un equipo más fuerte, más rocoso hacia atrás. Pero un equipo que tiene tan evidente carencia de gol, no solo en lo referente a los delanteros sino, también, en la segunda línea, creo que requiere de más jugadores que miren hacia arriba. Y eso que con Bebé todos estamos de acuerdo en que hemos ganado mucho en llegada", reconoció el responsable del vestuario zaragocista.

"La aportación de la segunda línea es muy débil en cuanto a goles. Vada ha marcado 3, pero dos el mismo día y el otro de penalti; Bermejo solo lleva uno; Eugeni no ha anotado ninguno... es una aportación floja. Por eso, si monto un sistema con el que gano prestaciones atrás pero pierdo aún más en ataque de lo que tenemos, todavía marcaremos menos goles. Tengo que obligar a que la gente que parte del medio campo marque porque, si no, nos quedamos cortos", redundó para terminar su S.O. S. definitivo a su equipo. O se arregla este problema o las dificultades de supervivencia van a seguier presentes en el día a día.