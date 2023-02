Vada y Puche, por un puesto en el parcheo de la delantera del Real Zaragoza

Fran Escribá pierde de golpe a Mollejo, Bermejo y Azón (este ya no fue a Andorra el pasado fin de semana) de cara al partido del sábado frente al Alavés en La Romareda. Son tres piezas con vitola de titulares en la maquinaria de la delantera del Real Zaragoza de hoy en día, tan defectuosa y poco solvente cuando está completa y, por ende, debilitada ostensiblemente cuando están ausentes hasta tres de sus miembros más firmes.

Estas tres lesiones al unísono van a obligar al entrenador zaragocista a parchear la composición del bloque atacante casi en su totalidad. Del ilusionante cuarteto que juntó por primera vez hace 10 días ante la Ponferradina y del que tanto y tan bien se habló a priori, aquel compuesto por Bermejo, Mollejo, Azón y Simeone, solo le queda útil el último tras un cúmulo de desgracias inexplicable más allá del azar.

Junto a Simeone, que será frente al Alavés uno de los dos delanteros con los que gusta armar Escribá su sistema táctico del 4-4-2, estará abierto a la banda izquierda el nuevo fichaje invernal, Bebé, que se estrenará en La Romareda y lo hará con el rol de titular (en Andorra fue suplente) y con el empujón moral que le otorgó el gol ganador que anotó en su puesta de largo como zaragocista. La presencia del luso-caboverdiano en la plantilla alivia sobremanera este serio inconveniente puntual de las tres ausencias relevantes en la faceta ofensiva que sufrirá el Real Zaragoza ante los alaveses.

Como parece obligada la vuelta del internacional chileno Alarcón al medio campo, tras su sorprendente ausencia en Andorra, esta inclusión facilita el desplazamiento a la banda derecha del ataque de Francho. Una figura táctica que ya se dio en los últimos minutos en campo andorrano, cuando Alarcón –el otro fichaje del escaso mercado de invierno junto a Bebé– suplió a Vada en el 67 y se juntaron los tres medios centro.

Así que solo faltaría la pareja de Simeone. Ahí, por veteranía y credenciales de gol, el favorito es el argentino Vada. Esta elección llevaría al sudamericano a posicionarse más arriba de lo habitual, pero en ningún caso en una posición que no conozca ni haya desempeñado nunca en el Real Zaragoza. Al contrario. Vada ha sido segundo delantero, llegador, en numerosas fases de muchos partidos desde su fichaje el año pasado.

Pero, según las alternativas manejadas por Escribá en las últimas semanas, el canterano Puche también tiene sus boletos para entrar en la titularidad. El joven turiasonense no ha visto puerta en todo el año y no lleva una buena temporada. Se le está haciendo bola esta liga al ‘7’ blanquillo, que no tiene regularidad, ha contado muy poco en los planes principales de Carcedo y Escribá –los dos entrenadores del curso– y no tiene un puesto específico en la pizarra. Es un chico para todo que, en definitiva, lo convierte en un jugador volátil que termina por no destacar en nada.

En Gijón, donde tras muchos amagos previos Escribá lo puso de inicio por fin, fue el sacrificado prematuramente por la expulsión de Alarcón en el minuto 5. Con la vuelta de Azón ante la Ponferradina, su posición se devaluó por pura naturaleza de las cosas. Y en Andorra, hace cinco días, Vada estuvo delante de él en el once del principio.

Más allá de esta reparación que parece la más cabal por parte de Escribá, quedan a la espera jugadores como Larrazabal, Eugeni o el discutido y destarifado Gueye, que también han tenido sus oportunidades con anterioridad sin aprovecharlas como es debido.