Gámez: "Hay que demostrar que podemos competir con los rivales de la zona alta"

Fran Gámez, lateral derecho del Real Zaragoza, retomó este miércoles las tesis optimistas que surgen, cíclicamente entre el zaragocismo, cuando se viene de una victoria en esta temporada tan irregular y escasa de triunfos. El valenciano puso en el foco de análisis de nuevo el asunto de optar a la promoción de ascenso si todo va bien en el final de la liga.

"Sinceramente, quizá sea muy optimista, pero yo no he mirado hacia abajo en la tabla en toda la temporada. Sí que sé lo que nos falta para estar arriba. El partido del sábado contra el Alavés va a marcar un poco estas aspiraciones. Necesitamos esas dos victorias seguidas que tanto nos está costando lograr. Con la victoria ahí, mucha más gente va a tener en cuenta las opciones de estar arrriba", declaró en rueda de prensa.

El Alavés (4º en la tabla) es el primero de los rivales que están todo el año en lo más alto de la clasificación con el que va a cruzarse el Real Zaragoza en esta segunda vuelta. "Para estar nosotros en cabeza debemos ganar a estos equipos que están todo el año arriba. Hemos de demostrarnos a nosotros mismos que tenemos nivel para competir con ellos. Hay que ganar para dar ese salto en la clasificación que nos hace falta. En los empates a cero contra el Mirandés y la Ponferradina de los dos últimos partidos en casa pudimos ganar y no lo hicimos. Hay que volver a ganar en casa ya", señaló Gámez.

Existe una gran satisfacción en el vestuario por la eficacia que vienen mostrando en muchos duelos que se solventan favorablemente en los minutos finales del juego, como volvió a suceder el domingo en Andorra con el tanto ganador de Bebé en el 92. "Que marquemos muchos goles al final de los partidos habla muy bien del equipo, de nuestras ganas y de que nos encontramos bien físicamente", quiso reseñar el '18' blanquillo.

Gámez acaba de superar una de las lesiones musculares que han venido lastrando al equipo de Escribá desde antes de Navidad. "Me sentí muy bien en Andorra. Tenía dudas, porque llevaba dos semanas parado, pero acabé contento porque no noté ninguna molestia. Las lesiones nunca vienen bien, pero a mí me ha servido para pensar en mi temporada, en cómo esá siendo", reconoció, dejando patente que él es consciente de que su rendimiento general no está siendo bueno, por debajo incluso del que dio el año pasado, en su estreno zaragocista.

Curiosamente, Gámez puso como excusa una razón de tipo administrativo y contractual. "Tenía la renovación del contrato por un año más a través de un número de partidos. Y esto creo que me ha perjudicado mentalmente, no me hacía bien. Iba jugando jornadas y era como ir borrando fechas para alcanzarla. Desde que la conseguí, me he liberado bastante la cabeza. Me ha dado tranquilidad, a mí y a mi familia, por poder estar un año más en Zaragoza", se escudó.

Por último, Gámez aludió al mal fario que parece afectar al equipo con las dolencias físicas y médicas en el último bimestre. "Parece que cuando estamos todos recuperados siempre tiene que volver a caer alguien lesionado. Son las cosas del fútbol. Estas lesiones, como la de Mollejo, nos afectan a los demás anímicamente, como la de Azón el último día. Afectan al juego, es como si paralizasen al equipo", remató.