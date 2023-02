Bebé: "Yo viví desde los 11 años en un orfanato, allí empecé a jugar al fútbol"

Bebé nació en Agualva-Cacém, en las proximidades de Lisboa, en 1990. Sus padres, inmigrantes de Cabo Verde, lo dejaron con su abuela tras divorciarse y, a los 10 años, ingresó en la Casa do Gaiato, que atiende a niños rechazados o en situación de vulnerabilidad, por una orden judicial.

“En el orfanato aprendí que para alcanzar una meta hay que trabajar mucho. De niño no comía, no tenía dinero para el transporte, y eso me hizo valorar más todo”, ha contado en alguna ocasión.

Una vida singular, nada fácil para el niño Tiago Manuel Dias Correia.Yo viví desde los 11 años en un orfanato. Allí me llevó mi abuela porque ella se había hecho cargo de los cuatro hermanos que somos y deseaba que yo tuviera mejores condiciones de vida, que no pasara hambre, que me portara bien en la vida. Había dificultades en aquella casa. Desde muy pequeños vivíamos con mi abuela y con mi bisabuela. Mi madre aún vive, pero mi padre ya no está. Siempre he estado muy encariñado con mis abuelas, me han criado ellas en estas circunstancias.

Un chaval de la periferia de Lisboa, de Loures.Allí crecí. En el orfanato empecé a jugar a fútbol. Y me gustó enseguida, me interesó. En un torneo que se organizó en Portugal en homenaje al 'fútbol de la calle', me llamaron para representar a mi país. Sobresalí mucho: en seis partidos marqué 40 goles. Quienes me vieron, mostraron su interés por captarme. Me fichó el Estrelha Amadora, de Segunda División, donde debuté. El año siguiente me contrató el Vitoria Guimaraes, por lo que me tuve que ir al norte, junto a Oporto. Solo estuve dos meses porque rápidamente surgió el fichaje por el Manchester United. De repente, estaba abandonando mi entorno para siempre.

¿Ya era un tipo grande físicamente de adolescente?No. Era muy flaquito. Mucho. Era alto, pero flaco.

Debió ser un sueño para usted verse ahí dentro, en el vestuario del Manchester Unietd.Una locura. Imagínese lo que eso era para un niño que venía de un humilde orfanato. Llegar allí y desde el primer día ver a todos ellos como compañeros tuyos. Fue un choque muy grande para mí. En las primeras semanas pensaba a veces si eso era verdad, si me estaba pasando ciertamente o, en realidad, era un sueño.

¿Quizá le llegó demasiado pronto esa experiencia?Me lo dice alguna gente. No lo sé. Yo no lo veo así. Tratas de adaptarte pronto. Ellos me ayudaron mucho siempre. Yo siempre creo que la vida son oportunidades. Y cuando me han llegado esas oportunidades, yo siempre las he cogido. Nunca pienso eso de que 'ya lo haré más adelante'. No soy así.