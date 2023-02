Pendientes de la lesión de Azón

El Real Zaragoza sigue pendiente del estado de Iván Azón. A la espera de que este miércoles se le practiquen las pertinentes pruebas médicas, el club está preocupado por los problemas musculares que afectaron al jugador en el choque ante la Ponferradina, y que le obligaron a retirarse del campo cuando tan solo se había cumplido la primera media hora de juego.

El propio futbolista canterano es más optimista que ante su anterior lesión muscular, pero ni mucho menos se puede descartar que padezca una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo.

Aunque Iván Azón no notó un pinchazo tan fuerte como en otras ocasiones, serán las pruebas radiológicas las que desvelen la gravedad de una dolencia que no se puede tildar de recaída, puesto que Azón ya había participado en otros tres encuentros, pero sí de reincidencia en una zona que le está impidiendo tener continuidad esta temporada.

Su primera lesión en los isquiotibiales llegó a mediados de octubre. El ‘9’ zaragocista tuvo que ser sustituido en el choque ante el Villarreal B por una rotura fibrilar en el bíceps femoral y ya no apareció hasta el pasado 8 enero, casi tres meses después de quedar al margen del equipo.

Azón es un futbolista que se cuida al máximo, que vive por y para el fútbol, pero ni siquiera eso está evitando que caiga. De hecho, esta temporada apenas ha tenido presencia en el equipo por culpa de esas malditas lesiones.

El partido del lunes era el del reencuentro de Azón con Simeone después de cuatro meses, puesto que la última vez que coincidieron fue en el Racing de Santander-Real Zaragoza jugado en El Sardinero, pero tan solo duraron juntos media hora.

Era una ocasión inmejorable para conocer la capacidad de crecimiento del equipo en torno a estos dos futbolistas, pero todo saltó por los aires antes del descanso, cuando los de Fran Escribá estaban siendo claros dominadores gracias a la pujanza y determinación de estos dos portentos físicos.

Ambos solo han coincidido 260 minutos sobre el campo y, aunque los resultados -empates ante Éibar, Oviedo y Ponferradina y derrota en Santander- no fueron del todo satisfactorios, cualquiera que entienda algo de fútbol es capaz de ver que el Zaragoza es un equipo distinto cuando mezclan.

El zaragocismo reza para que lo de Azón no sea nada, para que las pruebas a las que será sometido este miércoles desvelen que todo queda en un susto, pero los precedentes no son halagüeños. La constitución física del ‘9’ le hace más propenso a las lesiones musculares y urge encontrar solución para que esto no frene su meteórica progresión.

A pesar de no haber tenido continuidad esta campaña, cada vez que sale demuestra que no ha dejado de mejorar. Imagínense su pudiera jugar de forma ininterrumpida…