Escribá: "No nos salió nada"

Todo le salió mal al Zaragoza en Gijón, donde todo se enrevesó desde el principio. Su entrenador, Fran Escribá, reconoció la evidencia reflejada en el marcador. “Nos salió todo mal. La idea era meter a Giuliano Simeone con Iván Azón; pero Iván, en uno de los golpes que se llevó, que fueron varios, estaba mareado y no podía continuar. Ha sido también una sorpresa para nosotros. Hasta eso nos ha salido mal en esta tarde. La idea era juntarlos a los dos. Metimos a Mollejo, que también da cosas al equipo, pero la idea no era esa”, explicó el técnico.

La expulsión de Alarcón, además del rápido gol encajado, fue determinante en el signo del encuentro. "Creo que el VAR lleva mucha confusión en estos temas. Creo que tiene una función muy buena, como es evitar goles en fueras de juego, en penaltis…; pero si entramos a revisar tantas cosas, se para el partido. Hay que aceptarlo, no es porque me haya afectado a mí. A mí me gusta que esté para lo que tiene que estar. Igual que se dijo que no se iban a pitar ‘penaltitos’, y se siguen pitando, hay que pensar que no debe haber ‘expulsioncitas’ como estas”, se lamentó.

De una u otra forma, el Zaragoza no tuvo su día. “El equipo entró bien en el partido, pero me dio la sensación de que en un desajuste en la banda llegó el gol. Son cosas que pasan. No nos tenía que cambiar nada, y esto nos ha pasado a todos. Sí que es cierto que la expulsión ya te cambia mucho. Si hubiéramos ido 0-0, igual habríamos hecho un partido como hemos hecho, serio y defensivamente ordenado. Y llega un momento en el que no encajas o tienes alguna opción. Estoy defraudado con el resultado, pero no con la actitud de los jugadores. Creo que hicieron un esfuerzo tremendo. Con diez y hasta con nueve, no le perdimos la cara al partido”, confirmó.

Además del peso de la derrota, el Real Zaragoza se cargó de tarjetas de todos los colores en El Molinón, acumulación que condiciona alineaciones posteriores. A los dos jugadores que vieron la cartulina roja (Alarcón y Nieto), hay que agregar los que serán sancionados por acumulación de amonestaciones (Vada y Jair). “No deberíamos haber venido hoy, todo nos ha salido raro. ¿Cuatro sancionados? Momento de que los demás den un paso adelante. Hay que pensar en la Ponferradina, y ya los recuperaremos para el siguiente partido”, advirtió.

Pese a todo, Escribá reconoció el gran esfuerzo energético invertido por el Real Zaragoza. “Había hablado con Nieto para ver cómo estaba físicamente, era uno de los que tenía que dar profundidad y metros. Otra idea era sacar a Pape, y justo fue hablar eso y le han sacado la segunda (tarjeta). Hasta un cambio que nos quedaba nos llevó a improvisar. Al final, me quedo con que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha dado la cara hasta el final. Es de los partidos difíciles para mí como entrenador; para un jugador, no me imagino”, concluyó.