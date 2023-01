El Zaragoza se lanza a por Manu Vallejo

El Real Zaragoza ya ha comunicado formalmente al Girona su propósito de incorporar cedido a Manu Vallejo antes de que finalice el mercado de enero el próximo 31 de enero. Juan Carlos Cordero ha trasladado una petición de cesión al club catalán, punto inicial de una negociación que gira sobre la cantidad de salario que asumiría el Zaragoza por lo que resta de temporada. La negociación ya está en marcha, y no se presenta sencilla por el importante sueldo del futbolista y el interés de otros equipos, sobre todo, del Oviedo, pero es factible y el Zaragoza está bien posicionado.

En las últimas horas, ha trascendido un posible interés también del Elche de Primera pero, salvo giro drástico en los planes de la operación, el futbolista ya sabe que su salida apunta a Segunda División. Y en esa dirección se ha movido el Zaragoza, perfilando una propuesta por el futbolista, aunque antes debe formalizar la salida de alguno o varios de sus futbolistas, como Petrovic o James Igbekeme, principalmente.

El Girona, por su parte, tiene que dar salidas en su plantilla para poder inscribir nuevos refuerzos, como el central Callens, y Vallejo ya sabe que es uno de los designados para aligerar la plantilla. La alta competencia en los puestos ofensivos apenas le garantiza oportunidades en una temporada en la que, en su primera mitad, ha jugado siete partidos de liga (con dos asistencias) y uno de Copa.

Manu Vallejo es la gran apuesta a estas alturas de mercado de Juan Carlos Cordero para potenciar la banda izquierda del ataque del Real Zaragoza. En los últimos días, ante la negativa del Levante a dejar salir a Alejandro Cantero -operación iniciada en diciembre por Raúl Sanllehí-, el nuevo director deportivo ha activado el interés por diferentes futbolistas de esa posición, como también Andrés Martín (Rayo Vallecano). Sin embargo, Manu Vallejo ha figurado como opción destacada: Cordero lo conoce bien del Cádiz, donde gestionó su venta al Valencia por 5,5 millones de euros en 2019 después de su formidable irrupción en el primer equipo a las órdenes de Álvaro Cervera, y Fran Escribá observaría en él la pieza ideal para mejorar la capacidad ofensiva de su plantilla.

De 25 años, es un extremo izquierdo (aunque diestro) o segundo punta con gol, buen golpeo de la pelota, intenso en los esfuerzos y muy agresivo y móvil en ataque. Se formó en las categorías inferiores del Cádiz. Cuando saltó a su primer equipo, no tardó en explotar como una de las sensaciones de Segunda División con una temporada de 10 goles y 3 asistencias.

El Valencia lo firmó por 5,5 millones. En su primer año allí, no tuvo regularidad, marcando dos goles en una docena de partidos y jugando Champions. En su segunda temporada en Mestalla, vivió su mejor momento, con cinco goles en Liga. El pasado curso lo arrancó con el Valencia pero fue cedido en invierno al Alavés, donde jugó una docena de jornadas y marcó un gol. A finales de agosto, fue traspasado a coste cero al Valencia, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2025.

Mientras la operación ya lanzada por el Real Zaragoza coge temperatura, Juan Carlos Cordero aún tiene en la recámara la opción de Andrés Martín, del Rayo Vallecano. Cordero lo conoce también muy bien, pues lo fichó el pasado enero para el Tenerife. Tiene 23 años, es un delantero versátil, zurdo y veloz, internacional sub 21 después de su eclosión en el Córdoba siendo muy joven. En el Rayo Vallecano, donde tiene contrato hasta 2024 no ha terminado de hacerse hueco. El pasado invierno fue cedido al Tenerife con opción obligatoria de compra por ascenso, algo que no sucedió. Este año, en parte debido a una lesión, no ha tenido oportunidades -no ha jugado hasta este mes- y el Rayo facilitaría su salida.