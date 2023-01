Alarcón: "Discrepo con Escribá. Yo sí creo que hay talento y plantilla para ascender"

En su presentación ya dejó constancia de ser un hombre franco y con personalidad.La sinceridad es una de mis propiedades. Mis padres me enseñaron a ser una persona directa y a decir siempre la verdad. El carácter me sale en el terreno de juego. Antes era una persona bastante tímida, pero, por distintos motivos, tuve que aprender a alzar la voz.

También remarcó que su llegada al Real Zaragoza desde la Primera División no significaba un paso atrás en su carrera.Se me preguntó por ello y expliqué que yo no lo considero así. Venir aquí supone un reto porque entiendo que el proyecto va muy en serio. Consagrarlo con la clasificación para el ‘play off’ y el posterior ascenso sería algo maravilloso para el club y también para mi crecimiento como futbolista. Me ayudaría a ganar peso en la selección.

En sus primeras semanas aquí, ¿qué le ha transmitido el club a nivel emocional?Lo que transmite la gente por la calle y en el estadio salta a la vista de todos. Lo que se vivió el sábado pasado en Villarreal fue increíble. Nuestra gente está deseando que sucedan cosas bonitas y, todos juntos, vamos a caminar hacia el objetivo.

¿Qué conocía del Real Zaragoza antes de venir?Lo conocía por Gabriel Milito, que fue mi entrenador en O’Higgins. Siempre me habló bien y me dijo que le gustaría volver algún día.

Otro entrenador, Sergio González, fue el que terminó acelerando su salida de Cádiz hacia La Romareda.Su llegada al Cádiz influyó en mi salida, pero también me afectó una lesión de larga duración. Justo cuando llegó Sergio estuve ausente tres meses por un desgarro muscular y eso me impidió demostrarle la capacidad que tenía. Ese fue un factor importante.

¿Dista mucho la forma de trabajar de Sergio González con la de Escribá?Sí, puesto que la Primera División es muy distinta a la Segunda. La Segunda es muy física y los entrenamientos tienen que ser muchísimo más intensos. La Primera es más técnica y táctica, lo que implica entrenar esos métodos por delante del aspecto físico.

Escribá le sigue desde hace tiempo, en su momento le quiso para el Elche. ¿Por qué no se llegó a concretar aquello?

Cuando me comunicaron que el Elche estaba interesado, O’Higgins ya había firmado mi fichaje con el Cádiz.

¿Parte con ventaja sobre sus compañeros por haber sido una petición del míster?No. No lo creo. El fútbol se define por detalles y momentos. Por más que el míster me conozca desde hace tiempo, si no estoy bien física o futbolísticamente lo acusaré.

Por el momento, y a pesar de ser un recién llegado, ha sido titular indiscutible. ¿Cómo valora su rendimiento en sus dos primeras jornadas?Me ha costado mucho adaptarme, sobre todo en lo físico. Como decía antes, la Primera División es mucho más técnica, con un juego más lento, y aquí hay que moverse mucho más rápido. Me está costando aclimatarme, pero en el segundo tiempo contra el Villarreal ya me sentí mucho más cómodo y hubo tramos en los que se vio el Tomás Alarcón que todos queremos.

Escribá le ha pedido ser más ofensivo que en el Cádiz. ¿Es esto posible con Francho como pareja en el doble pivote?Sí, porque somos capaces de ir alternando. Lo hemos hablado bastante, y Francho también está abierto a esa posibilidad. Estamos mezclando muy bien. Para tener una buena relación en el campo también hay que tenerla fuera, y hasta ahora estamos comentando con naturalidad todos los errores cometidos. Eso facilita mucho la mejora.

Últimamente está habiendo más goles que fútbol. ¿Cree que tienen que ser un equipo más dominante?El míster nos transmite que el Real Zaragoza tiene que ser protagonista con la pelota, tanto de local como de visitante, pero lo importante es ganar. Para mí, es indiferente quien llegue arriba o haga gol. Lo que cuenta, por delante de la forma, es sacar los tres puntos.

Desde su llegada se le ve ejercer de líder, ordenando sobre el campo. ¿Echaba de menos este vestuario jugadores así?Más que liderazgo, creo que se echaba en falta poder de comunicación sobre la cancha. Este es un equipo grande, con una afición muy exigente, y en un plantel tan joven cuesta asumir ese rol.

¿Está de acuerdo con Escribá en que no hay plantilla para ascender, pero sí para competir?

No. Discrepo. Aunque los resultados no lo hayan demostrado, hay muy buen plantel. Hay talento, ganas y trabajo para alcanzar el objetivo.

Hasta ahora, usted es el único refuerzo invernal. ¿Qué posiciones ve más desguarnecidas?

Ninguna. No sé qué pensará el míster, pero yo no veo ninguna posición exacta en la que tengamos que necesitar fichajes. Todas están bien cubiertas, pero el que venga alguien será decisión de Fran.

Más allá de fichajes, es importante ir recuperando a los lesionados. ¿Cómo están entrenando Zapater y Bermejo?

Bien, se están integrando en los entrenamientos con el grupo y tenerles en Gijón supondría un golpe de efecto. Todos sabemos la experiencia que tiene Zapater y la calidad que guarda Bermejo.

Y qué importante sería juntar, de una vez, a Simeone y Azón arriba…

¡Uy! Eso sería maravilloso. Todos sabemos lo que nos da Giuliano, y esperamos verle pronto de vuelta.

¿Ve al equipo capaz de tomar carrerilla y hacer soñar a la afición en la segunda vuelta?

Sí, ¿por qué no? En el fútbol se han visto cosas muy difíciles y esta no lo es tanto. Si todos hacemos nuestro trabajo, con el máximo compromiso, una racha de partidos ganados nos puede meter en los puestos de arriba.

¿Se ve prolongando su etapa en Zaragoza en caso de lograr algo grande?

Sería maravilloso. Mi cesión es para seis meses, pero en el fútbol nunca se sabe. Ojalá que todo salga bien, podamos subir a Primera, y después ya se verá. No hay nada escrito.