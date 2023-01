Guillem Naranjo, una opción de futuro

Es un futbolista habitual ya en los entrenamientos del primer equipo, como ayer en la Ciudad Deportiva, jornada en la que volvió a ponerse a las órdenes de Fran Escribá, impulsado, sobre todo, por los nueve goles marcados con el Deportivo Aragón en tan solo 15 partidos. Guillem Naranjo es la sensación del filial en esta temporada, curso en el que lidera la tabla de goleadores del grupo III de la Segunda RFEF y en el que únicamente Berto Rosas (Utebo) con 10 tantos ha marcado más en los otros cuatro grupos de la categoría.

Estas prestaciones ya son objeto de análisis y valoración dentro del Real Zaragoza en clave de futuro. Su rendimiento y margen de progresión pueden abrirle las puertas del primer equipo si mantiene su actual tendencia en cualquier momento. Naranjo, de 22 años, firmó el pasado mes de julio un contrato de una temporada con la opción, por parte del club, de ampliarse de forma automática tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026. Un acuerdo muy similar al suscrito con el portero Dani Rebollo. El Zaragoza, si ejecuta esa prórroga, tiene así la potestad de retener a Naranjo, aunque bajo la condición de que sea promocionado como miembro de la primera plantilla. Al estar Naranjo ya en su último año de sub 23 no podría ser de otro modo, porque ya no podría alternar la plantilla principal del Real Zaragoza con el equipo filial.

Esta temporada, Naranjo aún no ha debutado en el primer equipo, aunque estuvo presente en el banquillo en los partidos contra el Tenerife, el Huesca y el Mirandés.

Su futuro será uno de los puntos de interés dentro de la programación deportiva de Juan Carlos Cordero a medio y largo plazo, más aún si el ariete catalán debuta con el primer equipo en una escuadra en la que Azón y Simeone son piezas inamovibles en las jerarquía de Fran Escribá pero no así Gueye, de pobre rendimiento y nulo bagaje goleador. Todo lo contrario que Naranjo en el filial, donde es pieza esencial para Emilio Larraz.

Naranjo comenzó a formarse en la histórica cantera de la Damm y jugó también en el filial del Girona y el Santfeliuenc, antes de recalar en el AD Prat. Allí, la pasada campaña, con 21 años, comenzó a atraer miradas, pese a que su equipo apenas salió de la zona baja. Marcó siete goles, y el AD Prat se salvó.

A principios del pasado verano, a Guillem Naranjo se le comenzaron a abrir puertas entre varios filiales importantes del fútbol al ser aún futbolista sub 23, es decir, podía alternar primeros y segundos equipos sin problema. Y a por él fue el Real Zaragoza.

Guillem Naranjo mide 1,88. Es un delantero espigado y zurdo, con su punto fuerte en el juego de espaldas: apoya, recibe, protege, deja de cara o descarga la pelota hacia las bandas. También tiene calidad en el área, sabe encontrarla y cómo actuar en ella, de ahí que los nueve goles con los que ha endulzado el buen papel del Deportivo Aragón.