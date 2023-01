Cordero se despide del Tenerife sin confirmar su llegada al Real Zaragoza

Juan Carlos Cordero se ha despedido este martes del CD Tenerife sin hacer referencias directas sobre su llegada al Real Zaragoza, que podría ser anunciada por el club aragonés en las próximas horas. El ejecutivo cartagenero ha ofrecido una rueda de prensa en la que, tras hacer una cronología de la ruptura con la entidad canaria, no ha llegado a confirmar dónde está su futuro.

Cordero ha recordado que ya en el mes de agosto, con la irrupción de los nuevos dueños del CD Tenerife, tuvo claro que quería salir de la isla; pero hasta comienzos de diciembre no empezaron las negociaciones que, un mes después, han facilitado su desvinculación.

“Tras el partido de primera jornada, Miguel Concepción -anterior presidente- me transmitió que iba a entrar un grupo inversor. Me trasladaron que iba a haber un cambio de modelo y entendí que, si él se marchaba, lo mejor era que yo también me fuese”, ha explicado Cordero, sobre una decisión que también le fue comunicada a los nuevos gestores.

“José Miguel Garrido -actual máximo accionista del Ternife- se reunió conmigo, me trasladó su planteamiento, e igualmente le dije que lo mejor para la salud deportiva del equipo era que me fuera. No iba a ser positivo que hubiese dos direcciones deportivas que mandasen mensajes distintos”, ha añadido Cordero, que siempre se mostró “convencido de que lo mejor era llegar a un “acuerdo”.

Así se lo transmitió al entrenador, Luis Miguel Ramis, y a los capitanes; pero tuvieron que pasar varios meses, desde agosto hasta diciembre, para que los nuevos gestores también entendiesen que había que sentarse a negociar la salida.

En dicho periodo, tal y como ha reconocido Juan Carlos Cordero refiriéndose al interés mostrado por el Real Zaragoza, sucedieron “cosas que forman parte del negocio del fútbol” y han favorecido su marcha.

Cordero no ha confirmado que el club aragonés vaya a ser su destino ni tampoco ha hecho públicas las condiciones económicas de su salida del Tenerife, pero sí ha reconocido haber alcanzado un pacto “satisfactorio” para todas las partes.

“No es lo mismo llegar a un acuerdo en agosto o septiembre que pasado diciembre, cuando puede haber un club que esté interesado en ti. Sobre el dinero, voy a respetar el acuerdo de confidencialidad. Ambas partes estamos contentos”, ha valorado.

Al margen del mercado invernal

Por último, Juan Carlos Cordero se ha referido a las funciones que venía ejerciendo en Tenerife durante las últimas semanas, asegurando que ha estado al margen de los movimientos vinculados al mercado invernal. “He estado al margen. No he tenido información sobre el mercado porque estábamos a punto de llegar a un acuerdo. La rescisión de Appiah fue lo último que hice”, ha comentado.