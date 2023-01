Mollejo: "En la segunda vuelta vamos a dar un salto"

Para Víctor Mollejo, son muchos los motivos por los que el 2023 debería ser un año positivo para el Real Zaragoza. El primero es Fran Escribá, la “mejoría” experimentada por el equipo desde la llegada del nuevo técnico. El segundo, la madurez adquirida por un vestuario “joven”. Y el tercero, el estado de ánimo de unos jugadores convencidos de que en la segunda vuelta van a ser capaces de dar un “salto” cualitativo.

El atacante manchego ha protagonizado este martes la primera rueda de prensa zaragocista del año, asegurando que los propósitos de la plantilla se centran en “seguir en la misma dinámica que hay desde que llegó el míster” para “ir escalando posiciones” poco a poco.

“Somos chicos muy jóvenes, a los que la primera vuelta siempre les cuesta un poco más, y espero que ahora demos un salto todos”, ha explicado Mollejo, antes de reconocer que Escribá ha conseguido “levantar” un grupo que estaba atravesando un “momento delicado”, obteniendo “mejores resultados” que los de Juan Carlos Carcedo.

En ese sentido, ha resaltado la capacidad del técnico valenciano para saber llevar a jugadores jóvenes como él, como un Mollejo que también se ha visto beneficiado por el hecho de empezar a jugar con un sistema 4-4-2 con dos puntas.

“Me siento muy cómodo. Aunque también puedo jugar en banda, esta es mi posición de toda la vida. El míster me está dando confianza en esa posición y creo que estoy haciendo buenos partidos. Estoy seguro de que si sigo así, y llega el gol, puedo darle mucho al equipo desde este puesto”, ha adelantado un futbolista que no se siente preocupado por la competencia que pueda llegarle en el mercado de invierno.

“Estamos acostumbrados. El hecho de que suenen jugadores para venir forma parte de nuestro trabajo. Al principio de tu carrera tienes algo de miedo, pensando que no venga este o el otro, pero a día de hoy no es así. Ojalá vengan compañeros que nos ayuden y, si no es así, creo que tenemos un gran equipo que en la segunda vuelta va a dar un salto”, ha recordado Mollejo, un día antes de que la afición zaragocista viva una jornada especial con el entrenamiento de puertas abiertas del miércoles.

“Es una gran noticia. El público que acude a estos entrenamientos es muy sano, son niños con mucha ilusión, y a nosotros, que muchas veces vivimos en una burbuja, no nos viene mal recordar esa ilusión con la que se vive el fútbol”, ha valorado el delantero, que también se siente preparado para el primer partido del año, el que el próximo domingo (16.15) enfrentará al Real Zaragoza con el Mirandés en La Romareda.

“La semana pasada fue dura, con dobles sesiones en las que se nos metió bastante caña, y esta semana ya estamos focalizados en el Mirandés. Estamos preparados para este partido y tenemos muchas ganas de que llegue ya”, ha concluido.