Real Zaragoza: una semana de salidas necesarias

El día en el que el mercado de enero levanta la persiana el Real Zaragoza ya cuenta con un fichaje cerrado, firmado y anunciado, el centrocampista chileno Tomás Alarcón, cedido por el Cádiz hasta final de temporada. El mediocentro, de 23 años, es nuevo jugador del club aragonés desde la pasada semana, incorporado con cierta antelación y margen: una operación rápida, encuadrada dentro del propósito de Fran Escribá de robustecer el centro del campo con una pieza de perfil completo, un futbolista de recorrido, de ida y vuelta, fútbol sin balón, energía y un juego aseado con la pelota. La intención del técnico es alinearlo en el primer partido del nuevo año, a su vez la cita que abre la segunda vuelta, contra el Mirandés, el próximo domingo día 8 de enero.

Sin embargo, el Zaragoza se ha topado con un problema: no tiene fichas disponibles ente su nómina de jugadores de campo. A día de hoy, el Real Zaragoza solo puede inscribir a Tomás Alarcón con tiempo suficiente para que pueda debutar con el Mirandés mediante dos vías: o dando salida a algún futbolista o tramitando su inscripción excepcional con uno de los dorsales reservados por la normativa para los porteros, en concreto, el número 25.

Ahora mismo, el Real Zaragoza solo cuenta con ese dorsal libre, aunque en realidad, contando a Mollejo y a Dani Rebollo, futbolistas con licencia del filial pero plenamente integrados en la primera plantilla, son 26 los jugadores bajo la jurisdicción de Fran Escribá. Además, Marcos Luna es uno más en el día a día del equipo principal.

La normativa de LaLiga exige que ese dorsal 25 lo ocupe un portero. El ‘1’, el ‘13’ y el ‘25’, según la reglamentación de inscripciones para las competiciones del fútbol español, son números exclusivos de porteros en las plantillas profesionales. Sin embargo, se permite una excepción: si todas las fichas de jugadores de campo están cubiertas, uno de esos números de portero pueden ocuparse con otro jugador de campos. Ese es el caso del Real Zaragoza a la hora de dar de alta a Tomás Alarcón, si así lo estipula, de cara al partido contra el Mirandés. Solo el número 25 está sin dueño en el vestuario de Fran Escribá y solo con ese dorsal podría jugar el chileno a tiempo contra el Mirandés si no se altera la composición actual de la plantilla.

La otra vía para que el Zaragoza no deba solicitar esa inscripción extraordinaria -como tuvo que hacer, por ejemplo, el Barcelona hace un año para poder fichar a Aubameyang con el número 25- es la salida de futbolistas. En este sentido, el Zaragoza no tiene problema de margen salarial alguna para poder inscribir a Alarcón en LaLiga. No es una cuestión, como en otras ocasiones, de límites del control económico, sino de disponibilidad de fichas. Por ello, al Zaragoza le urge, le corre cierta prisa, liberar espacio en su plantilla. O se desvincula alguno de los futbolistas prescindibles, o el Zaragoza solo podrá alinear a Alarcón contra el Mirandés si logar encontrar acomodo a alguno de sus jugadores puestos en el mercado.

La gestión de Igbekeme

El Real Zaragoza va a intentar dar salida, sobre todo, a Petrovic y Lasure, aunque también se facilitarían soluciones para dejar el club a Manu Molina, Quinteros o Ratón. Además, el club tiene que gestionar el regreso de James Igbekeme tras terminar su cesión anual al Columbus Crew de la MLS. El nigeriano quiere seguir en el Real Zaragoz, convencer a Fran Escribá y ganaerse un sitio en la plantilla, pero el club aragonés no tiene espacio para él: si llegado el 1 de febrero, ya con el mercado invernal cerrado, el Real Zaragoza tiene libre alguna ficha y James sigue con contrato; el club está obligado a inscribirlo. Solo puede dejarlo sin dorsal, por normativa, si tiene las 25 plazas de la plantilla ocupadas. La reglamentación así lo indica: no se puede dejar sin inscribir un futbolista con contrato si hay licencias libres.