Fran Escribá: "No tenemos plantilla para ascender, pero sí para competir"

El entrenador repasa en esta entrevista con HERALDO los focos de actualidad del Real Zaragoza: el fútbol del equipo, las expectativas de la segunda vuelta, los movimientos y planes del mercado de enero y la posible llegada de Juan Carlos Cordero a la dirección deportiva.

Después de varias temporadas alejado de la Segunda División tras aquel ascenso con el Elche en 2013, ¿qué categoría se ha encontrado? ¿Aprecia grandes diferencias?Ha mejorado, hay mejores equipos. Pero es una categoría muy parecida en su concepto general. Sigue siendo una competición muy igualada, como hace diez años. Hay, como es lógico, una calidad inferior a Primera, eso permite que el error no penalice tanto. Es una liga en la que hay que equivocarse poco, donde hay que ser un equipo defensivamente muy compacto y sólido. En Primera, al haber más calidad, los partidos son más abiertos. Hay más diferencias dentro de un partido. En Segunda, no es así. Alguna vez hay un resultado que llama la atención, pero, por lo general, los marcadores son muy ajustados. El nivel de los 22 equipos es muy parejo.

¿Es más diferencial un buen entrenador en una liga tan igualada y homogénea desde el punto de vista individual debido al control económico?Estoy de acuerdo. La incidencia de los entrenadores en Primera es menor. Es lógico. Cuando hay más calidad, intervienes menos. No solo cuando hablamos de calidad ofensiva, también defensiva. Hay jugadores internacionales en todos los equipos, eso implica que son mejores. En esta categoría, el entrenador disfruta más porque puede desarrollarse más. Hay que saber bien tu potencial, pero también el de los rivales, y eso te da opciones de trabajar muchas más cosas.

¿Qué punto de su evolución atraviesa ahora el Real Zaragoza después de reaccionar en juego y resultados con su llegada?Estamos en el camino. Ya dije después de ganar al Huesca que nos faltaba muchísimo. Esta competición tiene la ventaja de que es muy larga. Queda toda la segunda vuelta. Estamos en el buen camino, pero es obvio que nos quedan varias cosas por mejorar. Creo que va a haber mejoras individuales muy importantes -ya las ha estado habiendo- y esos crecimientos se trasladarán a nivel colectivo. Queremos ser un equipo que se equivoque menos, que aproveche más las ocasiones, mejorar la eficiencia en las dos áreas…

¿Controlar las áreas es lo más difícil?Sí. Sobre todo, lo defensivo. La incidencia del entrenador en determinados aspectos ofensivos es menor: se puede generar mucho, pero luego depende más de la calidad individual del futbolista. Estamos en el camino de mejorar en ambas situaciones.

¿Tiene este equipo un potencial de al menos 45 puntos en la segunda vuelta, como su Elche en su primera vuelta de 2013 o el mismo Zaragoza de Natxo González hace cinco temporadas? ¿Qué techo le observa?La ilusión la tenemos todos y va unida al proyecto del club. Ese proyecto es subir a Primera División. Todos lo tenemos claro. Una cosa es el potencial actual. El potencial actual del equipo no es para ascender como favorito. Pero en una categoría como esta no vamos a renunciar a nada. Nosotros no somos como los tres clubes descendidos de Primera que sí tienen ese único objetivo de subir. Y rara vez suben esos tres equipos. Hay mucha dificultad. Para nosotros, no puede ser una obligación. No tenemos una plantilla para subir, pero sí para competir. Pero igual que hay doce equipos más, igual que nosotros, con ese mismo potencial.

Ya ha incorporado al primer fichaje de enero. ¿Qué puede aportar Tomás Alarcón?Hay una pequeña confusión con él en España porque en el Cádiz lo hemos visto con un perfil más defensivo de lo que realmente es. Antes de llegar al Cádiz, valoré la posibilidad de ficharlo para el Elche. Lo tenía visto y me gustaba, porque era un centrocampista con llegada. Aquí se le ha visto un perfil más defensivo, de equilibrio. Cuando hablé con él, le dije que no buscaba eso en él, sino un centrocampista de más recorrido. Quiero el llegador que vi en su equipo en Chile y en su selección. Que se suelte. Creo que va encajar perfectamente. Es mixto, puede defender, tiene dinamismo… Además, va a encajar muy bien con la afición por su carácter sudamericano, en el buen sentido: es un jugador de pelea, de apretar, de morder… De los que son más callados fuera del campo que dentro.

¿Qué otras necesidades ha detectado en la plantilla?Yo me centro en lo que tenemos. Ya he dicho que no he dejado de tener reuniones con la secretaría técnica, a falta de director deportivo. Hemos hablado de posibilidades, de los jugadores que participan menos y de la opción de incorporar gente. A día de hoy, para que alguien venga, debe salir alguien porque tenemos las fichas ocupadas. Hay que tener paciencia. El mercado de invierno siempre ofrece algo bueno, pero lo ofrece a última hora. Si no hay una oportunidad de mejorar algo que ya tengamos, nos quedaremos con lo que tenemos. Y si hay opciones de que algunos puedan beneficiarse de más minutos que aquí en otros equipos, lo tendremos en cuenta. Pero no he hecho una petición como tal, de decir: “Quiero esto, esto y esto”. Simplemente he trasladado las carencias que creo que el equipo tiene, pero no solo para ahora, sino de cara al verano.

James Igbekeme ha regresado de su cesión en la MLS. ¿Le puede ser útil? ¿Cuál es su situación?Lo primero es escucharlo a él. Cada vez le veo mejor. Lleva tiempo parado y se notaba falto de ritmo. Pero es un tipo de jugador pequeño, y los pequeños siempre pillan antes la forma. Quiero hablar con él y conocer sus inquietudes. No quiero tomar ninguna decisión sin escucharle. Hemos hablado algo, pero no nos hemos sentado. Igual yo tengo una ideal y él piensa justo la contraria.

¿Le está condicionando no tener ese interlocutor de referencia que supone un director deportivo en un periodo de mercado de fichajes abierto?No. Ya se ha visto en el caso de Tomás Alarcón. Se han tomado decisiones sin tener director deportivo. Hemos idos trabajando igual, y cuando ha aparecido la opción, sin esperar a esa figura, que yo creo importante, se han tomado decisiones. Raúl (Sanllehí) ya dijo que había una necesidad y una urgencia y que estaba trabajando en solucionarla.

Todo apunta que ese cargo lo ocupará Juan Carlos Cordero ¿Qué opinión tiene de él?Lo conozco porque llevo muchos años en el fútbol y él también. Desde el primer día que Raúl me dijo que estaba en proceso de selección para la dirección deportivo, le dije que no quería tener información. No tenía ninguna necesidad. Para eso está el director general. Me iba diciendo, sin nombrar a nadie, que había ido haciendo filtros hasta quedarse con dos o tres candidatos. Y ahí le dije que me quedaba. Si viene Cordero… Es un profesional con mucho bagaje, mucho conocimiento. Pero es una decisión de club.