Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza: "El partido se nos ha escapado por nuestros propios errores"

"Sin querer restarle méritos al Leganés, creo que el partido se nos ha escapado por nuestros propios errores", explicó el entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, quien no se escudó en posibles fallos arbitrales para justificar la derrota. El técnico, además, reconoció que la lesión de Bermejo resultó decisiva, ya que a su equipo "le rompió el ritmo" cuando "tenía el choque controlado". Asimismo, tampoco ocultó la intención del club de "acudir al mercado invernal" para reforzar la plantilla, aunque también subrayó su "total confianza" en el grupo actual. "Soy optimista por naturaleza y estoy convencido de que este equipo seguirá creciendo", anunció.

Escribá insistió en el buen inicio de partido, "que cambió con la lesión" de Bermejo a la media hora de juego. "Fue un momento decisivo. Y no solo porque se trata de un jugador muy importante para nosotros, sino porque nos rompió el ritmo. Hasta entonces habíamos generado ocasiones y estábamos bien, relativamente cómodos. A partir de ahí, sin embargo, comenzamos a perder balones y a acumular fallos", recordó el preparador del conjunto aragonés.

"En el descanso corregimos las cosas que hicimos mal en ese tiempo, pero después cometimos un error y entonces llegó el penalti", se lamentó Escribá, quien no quiso entrar en polémicas: "Desde mi posición, solo he visto caer a Grau. Ahora mismo no sé qué ha pasado. Sí le pregunté al cuarto árbitro si se iba a revisar la jugada, pero el asistente me explicó que, aunque había sido falta, se había aplicado ley de la ventaja. Me quedo con que esos dos goles encajados llegaron por errores nuestros, ya que son balones que no debemos jugar en determinadas zonas", insistió el técnico. "Además, si ha habido algún error arbitral, poco se puede hacer ahora ya", añadió.

Respecto al mercado invernal, el preparador zaragocista también fue claro. "Una cosa son los jugadores que tengo, que yo voy a muerte con todos ellos; y otra cosa es que si el mercado no ofrece margen de mejora, entonces intentaremos reforzar la plantilla. Si en el parón encontramos soluciones, trataremos de fichar", aclaró.

También se lamentó de la derrota Alberto Zapater, el capitán del equipo, convencido de que "se podía haber sacado algo" de la visita zaragocista a Butarque. "Teníamos controlado el partido la primera media hora, y además nos habíamos adelantado en el marcador. No nos tenían que haber empatado antes del descanso", advirtió el centrocampista ejeano, quien también se quejó del gol encajado en la segunda mitad: "También estábamos bien y, sin embargo, cometimos un error en la jugada del penalti: debimos haber tirado el balón fuera porque teníamos a un compañero (Jaume Grau) en el suelo y estábamos con un jugador menos", explicó.

"Ha sido una lástima, porque veníamos con una buena dinámica y ganar era un punto de inflexión. Hubiéramos superado a carios equipos, hubiéramos mirado hacia arriba, nos hubiéramos distanciado del descenso... y ahora estamos mirando aún abajo", recordó.