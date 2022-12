Nueva lesión de Bermejo, sustituido en el minuto 25 ante el Leganés

Sergio Bermejo se ha retirado en el minuto 25 de partido ante el Leganés tras lesionarse en una acción completamente solo. Después de abrir un balón al costado derecho a Fran Gámez, el futbolista del Real Zaragoza se ha tirado al suelo, donde ha permanecido varios segundos con evidentes gestos de dolor. En un primer instante y a la espera de realizarle las pruebas correspondientes, el jugador puede haber sufrido una nueva lesión muscular. En las próximas horas se conocerá el alcance de este importante contratiempo.

Bermejo, que ha sido sustituido por Larrazábal, ha abandonado el campo en camilla y cubriéndose el rostro con la camiseta, señal inequívoca de que la dolencia no era una cuestión menor. El madrileño, de 25 años, cuenta con un importante historial de lesiones en los últimos meses. De hecho, en la semana preparatoria del último encuentro ante el Huesca, el futbolista se ausentó de algunas sesiones de entrenamiento por problemas físicos.

Anteriormente, aunque el club no emitió parte médico alguno sobre su estado, no jugó ningún minuto contra el Albacete después de brillar en la victoria frente al Ibiza. El mediapunta, sin calzarse las botas, se ejercitó varios días en el gimnasio. Hay que recordar que Bermejo ya se perdió los últimos partido con Juan Carlos Carcedo como entrenador tras lesionarse en Granada. Sufrió una “distensión a nivel de los músculos pectíneo y aductor largo de la pierna izquierda”. No reapareció hasta el duelo contra el Málaga, encadenando los 90 minutos de juego ese día, contra el Burgos y frente al Ibiza. Contra el Albacete, ni siquiera pisó el campo.

En septiembre, Sergio Bermejo también se perdió algunos entrenamientos con el resto de sus compañeros aquejado de “fatiga muscular”.