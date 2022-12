Fran Escribá: "Es de esos partidos que si ganas, te levantas al día siguiente un poco más contento"

La cadenciosa mejora del Real Zaragoza desde la llegada de Fran Escribá vive un desafío de alta exigencia con la disputa del partido de rivalidad aragonesa contra el Huesca, un adversario áspero e intrincado que mide el estado del fútbol de una escuadra que tendrá el refugio de su gente en La Romareda. Escribá puso en valor este viernes antes del entrenamiento de su equipo la relevancia de la cita. “Le damos mucha importancia, por la rivalidad y porque queremos seguir escalando posiciones en la clasificación. Es por la noche y hará frío, pero seguro que el ambiente será muy bonito”, indicó el técnico, quien admitió que futbolistas como Bermejo y Simeone han arrastrado molestias, pero que estarán disponibles para jugar contra el Huesca. No será el caso de Azón, a quien se le va a dar una semana más de puesta a punto. “Es precipitado que entre”, aseguró el técnico.

Sobre el partido y el adversario, Escribá emitió una análisis rico y profundo. “El Huesca se equivoca poco. Es un equipo ordenado, equilibrado, que concede muy poco y que encaja muy poco, porque defiende muy bien desde arriba. Vamos a tener que generar más ocasiones y va a ser muy importante la eficacia”, apuntó, subrayando que el Zaragoza tratará de ser fiel al estilo que se le quiere inculcar y que abordará el partido con afán de mando. “La idea es equivocarnos lo menos posible y ser ordenados y, sobre todo, eficaces. Queremos ser más ofensivos y si quieres ser más ofensivos es en torno al balón. Queremos ser protagonista con balón y nos estamos acercando a la idea de equipo que queremos. Lo único que ha fallado en los empates ha sido la eficacia. El Huesca no le concede demasiada importancia a la posesión pero aún así es peligroso porque tiene gente que corre con balón. Nuestra idea es ser dominantes. Será un partido muy cerrado en el que deberemos aprovechar las ocasiones”, señaló.

Escribá reconoce que este tipo de citas conllevan una carga emocional añadida, pero que poseen un envoltorio ambiental único. “Uno tiene que conocer la historia y el sentimiento de la gente para participar y sé que para muchos son más que tres puntos. Pero nosotros tenemos que verlo como un partido más. No es una rivalidad histórica como otras, pero aunque no tenga esa solera entiendo la importancia para la gente de ganar el partido de mañana. Es de esos partidos que si ganas, te levantas al día siguiente un poco más contento. Seguro que tenemos un ambiente muy bonito y ahí la excitación del jugador es positiva. Toda presión al rival desde la grada será bienvenida”, dijo.

Escribá valoró las posibilidades de alineación. “Igual el otro día en Albacete no hubiera hecho siete cambios si no hubiera tenido jugadores tocados. Mañana también habrá cambios, pero será un once reconocible”, avisó. En esa formación, estará Ratón, al que el entrenador volvió a defender. “En los porteros siempre se focaliza mucho. En Albacete tuvo un par de salidas difíciles, pero luego hizo un par de paradas muy buenas”, afirmó.

Por último, con el mercado de enero a la vista y un club sin director deportivo, Fran Escribá desveló que las intenciones de mejorar la plantilla siguen adelante y la planificación está a cargo de los trabajadores de la secretaría técnica, Raúl Sanllehí y sus propias recomendaciones. “Que haya una figura o no, no me da igual, pero estoy con la gente que está al cargo de la secretaría técnica y la próxima semana nos reuniremos. Es una semana muy larga y está previsto que nos sentemos. El club está trabajando desde hace mucho tiempo porque es su obligación. Cuando acabe el mercado de invierno trabajarán en el de verano. Expondré lo que yo creo y el club, con las limitaciones que tenga, me dirá, pero la idea es mejorar el equipo”, finalizó el entrenador del Real Zaragoza.