Bermejo y Simeone, entre algodones

Al entrenamiento del Real Zaragoza de este jueves le faltaron casi todos los goles de la temporada: Fran Escribá no pudo contar con su máximo anotador Giuliano Simeone ni con los dos últimos hombres capaces de perforar la portería rival, Jair Amador, por dos veces, y Sergio Bermejo. Estos tres futbolista fueron la nota ausentes en el entrenamiento del equipo zaragozano, el primero y penúltimo enfocado ya al encuentro contra el Huesca de este sábado debido a la singular semana de competición, con jornada intersemanal.

Giuliano Simeone no inició el entrenamiento con el grupo debido a unas molestias musculares que aconsejan moderarle las cargas. Comenzó la mañana en la mesa de masajes y no se reunió con el grupo para el trabajo de campo. El delantero arrastra una leve sobrecarga desde hace días. Ya el miércoles de la semana pasada se le prescribió descanso para no saturarlo de esfuerzos ante una semana con tres partidos. El argentino, dada su relevancia y la ausencia de una alternativa solvente ante la lesión de Azón, lleva tres meses sin descanso, acumulando minutos de competición. Ahora, le han surgido unas leves molestias que, en principio, con el tratamiento de fisioterapia recibido en este jueves deberían permitirle jugar contra el Huesca. Esa es la intención del cuerpo técnico y del propio jugador.

Por su parte, Sergio Bermejo, aunque el club no ha emitido parte médico alguno sobre su estado, no jugó ningún minuto contra el Albacete después de brillar en la victoria frente al Ibiza. El mediapunta, sin calzarse las botas, se ha ejercitado en el gimnasio. Su caso arroja dudas sobre si podrá jugar contra el Huesca. Hay que recordar que Bermejo ya se perdió los últimos partido con Juan Carlos Carcedo como entrenador tras lesionarse en Granada. Sufrió una “distensión a nivel de los músculos pectíneo y aductor largo de la pierna izquierda”. No reapareció hasta el duelo contra el Málaga, encadenando los 90 minutos de juego ese día, contra el Burgos y frente al Ibiza. Contra el Albacete, ni siquiera pisó el campo.

Tampoco se ejercitó con normalidad este jueves Jair Amador. El defensa central, en todo caso, estará apto para jugar contra el Huesca. Se ha decidido que, tras los dos últimos partidos, rebaje su carga de entrenamiento, un plan individualizado enfocado a que pueda estar en plenitud física en el duelo del próximo sábado en La Romareda contra el Huesca.

Un partido en el que todo apunta que será el regreso a una convocatoria de Iván Azón. El delantero trabajó con normalidad este jueves, recuperado ya de la larga lesión muscular que le tiene desde hace casi dos meses fuera de combate. El aragonés ya está muy mejorado de esa rotura muscular, minimizado ya el riesgo de recaídas o agravamientos, y todo apunta a que estará contra el Huesca. No como titular, pero sí como posible pieza de refresco, durante unos minutos, si así lo requiere Fran Escribá. Ante todo, no se desea exponerlo a una sobrecarga de minutos que pueda pasarle factura. De este modo, a la espera de qué sucede con Bermejo y Simeone en las próximas horas, Cristian Álvarez es la única baja confirmada a día de hoy para el partido contra el Huesca.