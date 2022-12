Giuliano Simeone: "El equipo está creciendo con Fran Escribá"

Directo desde la camilla de masajes, Giuliano Simeone (Roma, 18 de diciembre de 2002) acude con la misma energía con la que se mueve en el campo a la brevísima y concisa entrevista facilitada por el Real Zaragoza justo antes del entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Al delantero argentino, máximo goleador y rematador de la plantilla, le llega su primer derbi aragonés en lo que cree un momento de crecimiento colectivo. La mano de Fran Escribá, a su juicio, está moldeando un equipo que ha reavivado la actividad ofensiva. Ningún otro jugador como el ‘Cholito’ venía sufriendo a lo largo de la temporada la soledad en ataque en un equipo que apenas atacaba.

Ha crecido rodeado de amor al fútbol y juega dentro del campo con pasión e intensidad. ¿Un derbi es el partido que todo futbolista quiere jugar?Sí. Yo tengo mucha pasión por lo que hago y este será mi primera prueba profesional en un derbi de este tipo. Lo afronto con una enorme motivación, por el club y por los aficionados. Tengo muchas ganas de saltar al césped y jugarlo para conseguir esa victoria que nos refuerce. Es uno de los partidos del año para el club, para la afición y para nosotros.

Parece que el Zaragoza levanta cierto vuelo desde el cambio de entrenador. Con Fran Escribá, se ha recuperado el pulso competitivo: no se pierde y se vuelve a estar más cerca de las victorias que de las derrotas. ¿Cómo valora el impacto del nuevo técnico en el fútbol del equipo?Desde el cambio de Fran, aún no hemos perdido en liga. Es importante. Ha sido un cambio muy bueno, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Tenemos más gol, más ocasiones y en Albacete ya dejamos la portería a cero. Nos ha venido bien. Estamos, poco a poco, ejecutando bien la idea que nos transmite Fram. Este equipo está creciendo y debemos continuar en ese camino.

Al Zaragoza le ha faltado gol todo el curso, pero también situaciones para marcarlos. Ahora, se aprecia una progresión en ese sentido: se llega de modo más limpio a zona de remate, se acumulan más futbolistas por delante de la pelota, se intimida más en el balón parado ofensivo... ¿Cree que el equipo ha mejorado la calidad de sus ataques?Sí, claro. Antes, teníamos menos ocasiones de hacer gol. Ahora, generamos mucho más. Dentro de un partido solemos tener un par claras. Tenemos más ocasiones, como vimos sobre todo en el enfrentamiento contra el Málaga. Por ahí, con Fran, el equipo está creciendo. No tengo dudas de que vamos a ir en esa línea en el partido contra el Huesca.

Escribá ha impuesto el 4-4-2 por encima de todas las cosas. ¿Le favorece la fórmula de los dos delanteros?Sí, ya lo dije a mi llegada. A mí lo que más me gusta es jugar en 4-4-2. Con dos puntas, se genera más. Prefiero jugar con un compañero al lado.

¿Hay mucha diferencia entre compartir esa dupla con Pape Gueye a hacerlo con un atacante tan distinto como Víctor Mollejo?Ambos son buenos delanteros. Pape es una referencia más clara de área. En Albacete, aguantó muchas pelotas y dio aire al equipo. Nos puede dar mucho sobre todo en el área. Mollejo es más móvil y lucha mucho. También gana muchos balones aéreos. Con ambos, me siento muy cómodo.

¿Se ha sentido desabastecido en algún momento de la temporada?No, ni siquiera cuando no se daban los resultados. Es peor sentirse mal. Cuando no se tienen ocasiones es cuando más calma se debe tener. El gol es una cosa colectiva, la responsabilidad va desde los defensas a los delanteros. Pero no, no me sentí así cuando no llegaban las ocasiones.

Pese a todo, aun en los momentos de mayor soledad en la delantera, siempre ha estado conectado al juego, se ha labrado sus ocasiones y ha exhibido una enorme dosis de fe en cada pelota. ¿Se considera un delantero autosuficiente?Cuando no me llegan los balones, trato de buscarlos de otras maneras sí: luchando una pelota que a lo mejor no tiene sentido; buscando siempre la oportunidad de una carrera; peleando y molestando para generar situaciones… Siempre hay que intentarlo.

En este sentido, llama la atención que no teniendo un cuerpo para chocar, saca muchas ventajas en acciones de ese tipo contra los defensores. ¿Cuál en el secreto de esto?Casi todos los defensores de la categoría son más altos y fuertes que yo, así que trato de ser inteligente, usando el cuerpo más por inteligencia que por fuerza. Intento ganarme esas situaciones en las que poder aprovechar mi velocidad, que creo que es lo que mejor se me da.

Suele afirmarse que el oficio de delantero es más ingrato porque apenas goza de tiempo y espacio. ¿Qué prefiere Giuliano Simeone? ¿Más tiempo o más espacio?

Las dos cosas (risas). Por un lado, más espacio. Yo me siento muy cómodo corriendo. El tiempo tengo que ir metiéndolo en mi juego. Debo ganar más tranquilidad y frialdad frente al arco. Poco a poco iré mejorando en eso también.



¿Cómo vive su relación con el gol? ¿Le obsesiona? ¿Es de los que le da muchas vueltas al fallo?Siempre he perseguido el gol. El fallo de una ocasión me molesta, pero estoy trabajando psicológicamente ese aspecto para afrontar esas situaciones con mayor tranquilidad. Al fin y al cabo, intentar que, si se falla, no pasa nada, porque tendré pronto una nueva oportunidad y la tranquilidad es esencial para ser eficaz.

Vino al Real Zaragoza a madurar, a mejorar, a crecer y abrirse camino en el mundo del fútbol. ¿Está satisfecho con la elección que hizo?De verdad que no pensé en crecer tanto en este mi primer año como profesional. Creo que, desde que llegué, he ido dando pasos muy rápido como futbolista y como persona. El club y la gente me están ayudando mucho, percibo su cercanía y la afición me está demostrando un gran cariño. Yo trabajo para aprender y quiero seguir creciendo en el Zaragoza.