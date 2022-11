Fran Escribá: "Estamos muy dolidos y avergonzados"

Fue claro y lo dijo sin ningún tipo de atadura Fran Escribá: "Estamos como tenemos que estar, muy dolidos y avergonzados. Y no me importa, debemos sentir ese punto de vergüenza de saber que hemos hecho las cosas mal". Así sonó su sentir el día en el que se tomaba asiento por primera vez como entrenador del Real Zaragoza. Un día para olvidar que siempre recordará, después de caer eliminado por el Diocesano, superado por equipo que supo hacer mejor las cosas y además las hizo mejor.

“Lo único que me apetece es volver a casa y ponerme a trabajar. No me apetece ver a nadie y quiero que los jugadores tengan esa sensación de vergüenza, de saber que hemos hecho mal las cosas ", agregó Escribá, sin desmarcarse de su habitual tono sereno y equilibrado. No tendremos aquí un entrenador de grandes voces y feroces denuncias, pero dijo lo que había que decir, con la palabra vergüenza muy presente en el discurso en la sala de prensa del campo de Arroyo de la Luz. Fuera, la gente estaba de fiesta.

“Todos sabemos que la Copa del Rey tiene una fecha de caducidad para casi todos los equipos. Puedes pasar una o varias rondas, pero antes o después lo lógico es caer eliminados, aunque evidentemente nuestra obligación era ganar este partido, por lo que la valoración no puede ser más que negativa. Hemos cometido errores, incluida la jugada que origina el penalti. Dijimos que crecieran desde lo que ellos pudieran hacer, pero no desde nuestros errores. Es verdad que apenas nos generaron cosas, aunque nosotros tampoco generamos mucho. Lógicamente, algo más, es nuestra obligación. Tenemos que ver aquellas cosas que estamos haciendo mal para que esto acabe”, señaló el técnico, quien dijo tener identificados los puntos críticos: “Si algo nos debe servir en una derrota tan dura como ésta tiene que ser darnos cuenta de que si nosotros no vamos al 120% en todos los sentidos, la Liga, que es lo que verdaderamente importa, será complicada, como se está viendo. Tenemos que mejorar muchísimas cosas para que el equipo tenga un rendimiento más acorde con la categoría”.

Escribá dejó ver que su apuesta por el 4-4-2 es la fórmula sobre la que va a tratar de levantar el juego del equipo. “No por tener más delanteros vas a tener más gol, pero sí que creo que debemos tener algo más de presencia en el área. Tenemos muchos mediapuntas y viene mucha gente a recibir. Es algo a corregir. Recibir en zonas frías lo hace cualquiera. Hay que recibir en zonas de tres cuartos, donde podamos romper líneas y hacer daño. Bermejo empezó bien en ese sentido en la segunda parte. Recibió muy bien, encaró y condujo. Es lo que pedimos, pero no a los delanteros, sino a los interiores o a los jugadores que jueguen de enganche. Lo que queremos es presencia en el área. Es evidente que no hay un gran goleador en el equipo, pero esa aportación de la segunda línea y de la gente de arriba tiene que ser mayor. A los delanteros, en aquellas situaciones profundas, los quiero en el área, no quiero a cuatro pidiendo el balón fuera del área porque eso es una mentira en el fútbol actual”, indicó.

El técnico trató de extraer una lectura positiva de una debacle de este calibre. "Entiendo que la afición este decepcionada, nosotros también lo estamos. Hay que ver las cosas que estamos haciendo mal para que esto cambie", aseguró. Y finalizó: "Hay que recuperar a la gente por el camino, necesitamos la mejor versión de todos, incluido el cuerpo técnico".