Cuco Ziganda: “Es una decepción para todos y el responsable soy yo”

Cuco Ziganda no escondió su decepción después de que la SD Huesca cayese eliminada a las primeras de cambio de la Copa del Rey y a manos de un Juventud de Torremolinos de Segunda RFEF. “Pasar era muy positivo para todos, para el club y los jugadores, y no se ha dado el partido, no hemos sido capaces. Ellos han hecho un gran primer tiempo, y luego hemos querido y hemos sido capaces de igualar pero no de remontar”, ha señalado el técnico navarro en la sala de prensa del estadio de El Pozuelo.

El entrenador azulgrana, apeado por segundo año consecutivo de la Copa en el cruce inicial, no ha puesto paños calientes, empezando por la mala primera mitad, muy lejos de ser ideal: “Podíamos intuir cómo iban a salir y no hemos sido capaces de contrarrestarles. Son eliminatorias en las que el rival pone ilusión y frescura. Se puede dar pie a este tipo de sorpresas. Nos han superado y nos han ganado en todos los aspectos. El resultado era justo y luego se ha visto otra cosa pero no ha sido suficiente”, ha añadido Ziganda.

Los andaluces son “justos vencedores, no hemos sido capaces de hacer bien las cosas. El responsable soy yo”. Este tipo de derrotas, “sirve para aprender, tenemos que aprender de las victorias y las derrotas. Tras un palo como el de hoy tenemos que aprender todos a nivel formativo y deportivo”. Se ha culpado el técnico en primera persona: “No he estado acertado y lo siento mucho. No es cosa de alguien puntual sino mía”.

De la Copa, “siempre se aprende, la fe y la ilusión mueven montañas. Cuando alguien da su máximo cualquier rival tiene sus opciones”. Aunque sin especificar el qué, Ziganda aseguró que “algo positivo me llevo para casa” con vistas a retomar la preparación para la liga, con la visita al Tenerife el sábado 19 de noviembre a las 18.30, hora peninsular. En la vuelta al trabajo se estará pendiente del meta Miguel San Román, sustituido en el descanso por molestias en una rodilla.

Juan Villar, primer gol de sabor amargo

Juan Villar, que marcó su primer gol con la SD Huesca y anotó un penalti en la tanda, explicó que “estos partidos son diferentes a los de liga. No nos hemos sabido adaptar a las circunstancias del partido y al rival. En los penaltis, que son una lotería, no hemos podido”. En la primera mitad, “todo nos sorprendió un poco y a partir de algunos cambios hemos empatado, en la prórroga no hemos conseguido ganar, ni en los penaltis”, ha analizado un Villar “contento” en lo personal que espera contar “con más minutos”.