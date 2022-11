Iván Cabellud: "No se lo vamos a poner fácil al Zaragoza"

Tiene 23 años tan solo, pero Iván Cabellud ya lleva varios buscándose la vida por los campos de España. Ahora, se labra su futuro en el Diocesano, donde este oscense, un extremo rápido y con gol, llegó el pasado verano. Formado en la cantera de la SD Huesca, ha jugado en el Almudévar, el Sariñena, la Gimnástica de Torrelavega, el Villanovense y el Tudelano. Su testimonio refleja la ilusión con la que el Diocesano recibe al Real Zaragoza.

Antes de nada, me gustaría resaltar una asombrosa casualidad: usted jugaba en Torrelavega cuando JIM se estrenó allí con el Zaragoza en partido de Copa y ahora repetirá, pero siendo jugador del Diocesano y Escribá el debutante.Cuando vi el sorteo, me quedé diciendo: “¿En serio, otra vez?”. He vivido tres partidos de Copa en mi vidad y dos han sido contra el Zaragoza. Eso pude pasar. Pero encima está el aliciente de lo que comenta: cada vez que he jugado contra ellos, el Zaragoza estrenaba entrenador: Jim cuando vinieron a Torrelavega hace un par de años y ahora Escribá. Es algo muy loco.

¿Cómo acaba un aragonés en el Diocesano?Estaba en el Tudelano y al acabar la temporada me fui de vacaciones. Surgió esta oferta, y me firmaron en Segunda RFEF. Yo ya había jugado en Extremadura, en el Villanovense hace dos años, y como me gusta esta tierra fui para adelante.

¿Qué se va a encontrar el Zaragoza?

Somos un equipo con mucha ilusión. Nos hace muy felices jugar contra un histórico como el Real Zaragoza. Es muy especial para todos. La gente está muy ilusionada. No lo vamos a poner fácil. Que nadie piense que el Zaragoza lo va a tener sencillo, porque en casa vamos a intentar ponerlo difícil.

¿En qué momento les llega la eliminatoria? Arrancaron bien la temporada, pero han encadenado cuatro derrotas seguidas.

Es nuestra primera temporada en Segunda RFEF. Empezamos muy bien, con una muy buena racha. Ahora estamos en una mala dinámica, pero creemos que a nada volvamos a puntuar iremos para arriba. Donde estamos ahora no refleja nuestros méritos. Hemos tenido cuatro partidos muy malos, pero esto es fútbol y con todo tan igualado tiras rápido para arriba.

¿Qué destaca del Diocesano?

Es un club muy humilde. Todos nos tratamos como una familia. El cuerpo técnico y muchos jugadores son de aquí e incluso estudiaron en el mismo colegio porque es el club de un colegio. Hay un ambiente muy familiar en que te acogen muy bien desde el primer día.



¿Cómo se vive un partido tan histórico para el club?

Hay nervios, claro, conforme han pasado los días. Pero sobre todo con mucha ilusión, porque nos va a venir bien para disfrutar de la Copa y de una semana distinta. Queremos hacer un buen partido contra el Zaragoza para recuperar sensaciones y comenzar a puntuar.



Deben jugar en Arroyo de la Luz. ¿Les afecta mucho el cambio de sede?

Es un buen campo. El césped está nuevo. No está pelado ni nada de eso. Con un poco de riego y al ser nuevo, la pelota se podrá jugar. Creo que han puesto gradas extra también. Disfrutaremos todos. El ambiente será muy bueno. La gente va a ir desde Cácerers. Se han vendido más de 1.500 entradas, van a ir cuatrocientos niños del colegio y de la cantera…



¿El Zaragoza es una incógnita tras el cambio de entrenador?

Algo nos cambia el paso. Si hubiera seguido Carcedo, tienes más referencias de sistemas, jugadores más empleados… Te puedes hacer una idea, aun teniendo en cuenta que en Copa en estas rondas los equipos grandes rotan o sacan canteranos a jugar. Nosotros esperábamos al Zaragoza de Carcedo, ahora habrá que tener otras referencias.