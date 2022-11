Bernal y Rastrojo: los hijos del Diocesano

El bombo del sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey puso delante del Real Zaragoza al CD Diocesano de Cáceres en un juego de azares y fortunas en el que poco tuvieron que ver Javi Bernal y Jorge Rastrojo, pero que los convirtió en tangenciales protagonistas del cruce. Ellos no jugarán el partido, pero nadie mejor que ellos puede decir en el Diocesano qué es el Real Zaragoza y en el Real Zaragoza lo que es el Diocesano.

Bernal (1999) y Rastrojo (2000) se formaron en el club cacereño desde la etapa juvenil. Saltaron al equipo de Tercera División, destacaron y ficharon por el Real Zaragoza para jugar en el Deportivo Aragón. Bernal lo hizo en verano 2020 y Rastrojo un año después. Mismo trayecto, mismo origen, mismas inquietudes y casi misma vida, pues ambos ya vivían juntos en la residencia Rosso de Luna. “Los dos somos de Badajoz y marchamos a Cáceres a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte porque en nuestra ciudad no se cursaba, y entramos a jugar en el Diocesano de División de Honor Juvenil. De ahí, al equipo senior en Tercera”, avanza Bernal.

El Diocesano, como no engaña el nombre, lo fundó en 1965 el obispo Manuel Llopis como una sección deportiva del Colegio Diocesano de Cáceres. Era un club de categorías escolares y formativas en una ciudad donde la institución histórica es el Cacereño. En 2011, de una fusión con el ACD Ciudad de Cáceres, brotó un equipo senior que competiría en Regional Preferente.

De ahí, para arriba: hasta el primer ascenso a Segunda RFEF del pasado curso, la participación en Copa y el duelo contra el Real Zaragoza. “El Diocesano es un club muy familiar, muy humilde. Todo el mundo se conoce. Siempre se ha caracterizado por sus equipos de fútbol base -cuenta Javi Bernal-. Dentro de Extremadura, ha destacado bastante en ese aspecto. Hace unos años, salió el equipo senior. Siempre ha estado a la sombra del Cacereño, pero ahora están al mismo nivel. Son los dos equipos potentes de la ciudad”.

Tanto Bernal como Rastrojo representan bien la esencia del club; compuesto de futbolistas incipientes, recién salidos de los hornos de una cantera, incluso muchos de ellos han compartido clases desde bien niños en las aulas del colegio Diocesano. Bernal despuntó como goleador en la temporada de la pandemia con más de una veintena de tantos y el Zaragoza lo reclutó. Una lesión muy grave de rodilla lo tuvo parado más de un año. Ahora, vuelve a tomarle el pulso al fútbol a las órdenes de Emilio Larraz.

Por su parte, Rastrojo llegó un verano después, un extremo a la vieja usanza, rápido, con desborde, insistente. Es fijo en el filial zaragocista. “El Diocesano se ha caracterizado por tener gente joven, con mucha velocidad, con un fútbol vertical y con contragolpes… Ha hecho estos años un juego muy vistoso. Eso ha provocado que a sus partidos vayan muchos ojeadores. Es un club que al tener tantos chavales tiene un ambiente de fútbol distinto al de equipos con más veteranos”, describe Rastrojo.

El Diocesano deberá trasladarse para el partido contra el Real Zaragoza al campo de fútbol de Arroyo de la Luz, pueblo de 5.000 habitantes situado a 28 kilómetros de la capital provincial y feudo habitual del Arroyo CP, otro de los históricos del fútbol extremeño ahora en Tercera. “El campo está muy bien. El habitual del Diocesano es grande, pero al no tener gradas no se ha podido. En Arroyo, han puesto césped artificial nuevo y tiene buenas dimensiones. El Zaragoza no va a tener el problema de encontrarse con un campo pequeño”, explica Bernal.

La visita del Real Zaragoza supone un hito en la vida del Diocesano. Nunca ha jugado un partido oficial ante un rival así. “Hay mucha ilusión con la eliminatoria -asegura Rastrojo-. Desde que se supo que jugaban contra el Zaragoza hemos recibido muchas llamadas. El partido va a permitir unos buenos ingresos económicos y hará que incluso mucha gente del Cacereño se acerque a verlo, así que por un día habrá unión entre los dos clubes de la ciudad”.

Ni Bernal ni Rastrojo, los hijos del Diocesano en el Real Zaragoza, jugarán el partido, pero sí lo vivirán: “Me hace muy feliz este enfrentamiento. Les deseo lo mejor a los dos equipos, pero obviamente quiero que gane el Zaragoza”, admite Rastrojo. “Yo ya tengo el despertador puesto a las 11.30 para ver el encuentro, con unas palomitas y un agua. Les deseo mucha suerte a los dos equipos”, sentencia Bernal.