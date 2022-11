Fran Escribá: "Vamos a mirarnos a nosotros mismos y ser lo queremos ser"

Aún no sabemos si el Zaragoza de Fran Escribá jugará diferente, pero en los primeros mensajes públicos del entrenador ya se aprecia cierto giro hacia un discurso con un poso, un tono, un contenido y unos registros distintos respecto a Juan Carlos Carcedo. Esto no quiere decir nada más que eso, que Fran Escribá se mueve en la escena de otro modo, lo cual no es garantía de nada en esto del fútbol, pero sirve como punto de anclaje al ecosistema en el que se va a desempeñar. En su primera rueda de prensa previa a un partido como entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá transmitió un mensaje diáfano, sereno, elaborado, abierto y argumentado, con mucho tino y naturalidad. Resaltó, antes de jugarle al Diocesano en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que su Zaragoza priorizará su personalidad (“vamos a mirarnos a nosotros mismos”), que la cita de Cáceres no es un mero trámite (“hemos planteado toda la semana como un partido de liga”) y que el equipo necesita reconstruir su fútbol también desde lo emocional (“el grupo transmitía que la situación le podía superar”).

Las pinceladas previas al duelo contra el Diocesano abrieron el camino de su comparecencia este sábado en la Ciudad Deportiva antes de viajar a Cáceres en ferrocarril. “Hemos planteado toda la semana como un partido de Liga, con el mismo respeto al rival y el mismo trabajo que haremos ante el Málaga. Cuando la Copa es entre semana te hace pensar en gestionar, pero, por fechas, parece un encuentro de Liga, y así lo vamos a afrontar”, indicó Escribá.

Después de sus primeros días a cargo del equipo, con las manos en la masa, ya empieza a tener cosas en claro sobre el equipo. “Tenía alguna información y la confirmo. Es un muy buen grupo, excelente, muy concentrado. No he tenido que llamar la atención a nadie. Es un grupo muy sano, con buen ambiente interno, y con ganas de revertir la situación”, aseguró. La cuestión psicológica y emocional también ocupó su intervención. Sabe lo que son las experiencias de este tipo, de resucitar equipos en problemas y reanimar dinámicas en problemas: Villarreal, Celta. Elche… “Todavía no los he visto competir. El equipo transmitía que la situación le podía superar. El grupo, cuando llegué, estaba tocado porque tenían aprecio a Carcedo. Ahora, quieren revertir la situación. Están comprometidos y quieren darle la vuelta. Lo primero es que los jugadores recuperen la confianza que les ha traído a jugar en este club. Si no hubieran dado el nivel, no estarían aquí. Esa confianza y tranquilidad les hará rendir mejor y lo vamos a intentar recuperar", insistió el nuevo entrenador del Real Zaragoza.

Escribá puso en primera línea la relevancia del partido contra el Diocesano: “No me lo tomo como un ensayo para el Málaga. El partido de mañana es muy importante. Solo pienso en el Diocesano. Yo siempre uso el mejor 11 para cada partido, y lo normal es que no se repita. No es un ensayo. Solo me preocupa el Diocesano. Hay que ir a ganar”.

El técnico analizó al rival, al que le reconoció virtudes y le dedicó respeto. “He visto dos partidos del Diocesano, los dos fuera de casa. Lo hemos preparado con el mismo esmero que a un partido de Liga. Es un equipo con gente joven, dinámica, veloz, que emplea un par de sistemas distintos. Siempre hay que mirar al rival, pero vamos a mirarnos a nosotros mismos y ser lo que queremos ser”, resaltó el preparador valenciano, apoyado en su desembarco en Zaragoza en la figura de David Generelo: Conozco a David desde hace unos 10 años. Lo único que ha hecho es sumar y aportarme cosas. Es un capitán, el primero en todo. Cuando no jugaba seguía siendo el primero para todo. Cuando dejó de jugar se convirtió en otra cosa. Lo fue en el Celta, en el Elche y, por supuesto, al venir aquí me aporta un conocimiento sobre el entorno que yo todavía no tengo. Su importancia todavía es más enorme en este momento", señaló.

Escribá también trató algunos nombres propios. Dos de ellos los conoce bien de sus etapas en Getafe y Celta. “Vigaray ha entrenado todo y está disponible. Sabemos que no vamos a poder llevar a todos. Aquí hizo una grandísima temporada, pero esta lesión le ha fastidiado su progresión. A ver si recuperamos su mejor versión. Es un chico extraordinario”, aseguró. “Sergio Bermejo debuta en Primera conmigo con el Celta. Le he visto perfecto. Le gestionamos el esfuerzo a principios de semana, como a Vada. Está perfecto y disponible. Habiendo estado parado unas semanas, ya veremos si sale de inicio, pero lo importante es que está”, señaló sobre la que será la principal novedad de la convocatoria. Por último, valoró la situación de Pape Gueye: "Viene de dos temporadas en las que ha hecho goles. Una puede ser casualidad, pero dos indica algo. A nivel humano está integrado, pero no habla español o lo habla poco. Su adaptación es más lenta de lo que debería. Desde la confianza y la tranquilidad, estoy por la labor de recuperar su mejor versión, porque estoy seguro que tiene una versión buena que aún no se ha visto aquí.. Pido paciencia con él. Necesita cariño y yo se lo voy a dar".