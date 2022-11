Lafita: "Me gusta Fran Escribá por su personalidad y principios"

Fran Escribá, nuevo entrenador del Real Zaragoza, acumula una década como inquilino de los banquillos del fútbol profesional español. Comenzó en Segunda con el Elche. Después entrenó en Primera, pasando por Villarreal y Celta de Vigo, hasta regresar al Elche. Miguel Linares y Ángel Lafita, dos perfectos conocedores del Real Zaragoza, coincidieron con Escribá en dos etapas del técnico valenciano. Ellos, desde el vestuario, conocen mejor que nadie en Zaragoza al nuevo gestor de recursos humanos del equipo del león.

Miguel Linares estuvo censado en el Elche que gobernó la Segunda División en el curso 2012-13. El delantero de Fuentes de Ebro había saltado antes a Segunda en el Salamanca, tras pasar por el Fuentes, Utebo, Zaragoza B, Barbastro y Alcoyano. Después, estiraría su brillante carrera en el fútbol de plata hasta 2020 en el Real Zaragoza, para retirarse definitivamente en el Ejea. Regresemos a 2012. Todo salió rodado en ese Elche de Escribá. "El resumen es muy sencillo: fuimos líderes desde el principio hasta el final. Era un equipo maduro y ganador. Encajamos solo 21 o 22 goles, y estábamos ascendidos cuatro jornadas antes de acabar la Liga. Era un conjunto ganador", rebobinó Linares, que todavía tiene en su memoria ese Elche de ensueño. "Estaba Manu Herrera de portero. Atrás, Damián Suárez, Pelegrín, Etxeita y Edu Albácar. En el medio, Generelo, Riverita... Y arriba, Coro, Xumetra... Muy buen equipo. Yo participé lo que pude (debido a las lesiones) y guardo muy buen recuerdo. La situación es diferente en el Real Zaragoza, pero espero que salga todo bien", apuntó.

Ángel Lafita militó en el Getafe que Fran Escribá entrenó en Primera en el ejercicio liguero 15-16. Escribá dirigió las 32 primeras jornadas, siendo sustituido por Juan Eduardo Esnáider en las seis jornadas finales. Fue la última temporada de Lafita en el fútbol profesional español, después de una extraordinaria carrera de una década entera en la élite entre Real Zaragoza, Deportivo de La Coruña y Getafe. Lafita regresa a su tiempo en el Getafe. "Fue mi última temporada allí, pues me fui en diciembre, en el mercado de invierno, al Al-Jazira. Apenas queda nadie ahora de ese Geta. Quizá Damián. Recuerdo que estaban Gavilán, Diego Castro, Alexis, Juan Rodríguez, Alexis... Pienso que teníamos un buen equipo. Íbamos por mitad de la tabla, pero después comenzamos a perder y caímos (el equipo acabó descendiendo con Esnáider)", explicó.

Su imagen de Fran Escribá no puede ser más positiva. "Tengo que decir que dio siempre la cara, igual como persona que como entrenador, y que asumió responsabilidades. Me gusta mucho como entrenador", elogió, para luego comenzar a dibujar en la pizarra. Su boceto no es baladí. "A Escribá le gusta mucho el esquema 4-2-3-1. Juega ese esquema de forma muy clara. Además, lo ha mantenido en los equipos en que ha estado", subrayó.

Más datos a enfatizar. A Escribá le gusta jugar con jugadores a pierna cambiada en las bandas. "A mí me ponía en la banda izquierda, para que llegara a pierna cambiada. Por la derecha, apostó por Pablo Sarabia. La verdad es que lo intentó", reitera una y otra vez Lafita, que celebró la apuesta que acaba de hacer el Real Zaragoza. "Pienso que es el entrenador apropiado para el Real Zaragoza, tanto por su experiencia como por su personalidad y principios. La apuesta me gusta mucho. También, la de Generelo como segundo. Ayuda mucho al buen ambiente del grupo. Les deseo lo mejor. Todos queremos lo mejor para el Real Zaragoza", concluyó Ángel Lafita