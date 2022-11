Carcedo: "Hay que ser profesionales, levantar la cabeza y conseguir victorias"

Con su habitual tono formal, hierático e invariable, Juan Carlos Carcedo le puso este miércoles palabras a los asuntos previos del partido contra el Alavés. Un encuentro que llega con la digestión de la derrota frente al Andorra aún sin hacer y que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de un equipo perdido en la irregularidad y la inestabilidad. El técnico se sabe observado y cuestionado, y eso marca cada una de sus intervenciones. “Los entrenadores tenemos que transmitir tranquilidad, no sabemos cuánto vamos a estar, pero tenemos que seguir adelante, que los jugadores crean en ti y lo que quieras hacer. Somos unos privilegiados y esto viene implícito. Debemos ser profesionales y levantar cabeza para conseguir victorias”, señaló sobre su situación en el banquillo.

El técnico se siente respaldado en este sentido por Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla, que vive horas apuradas en el club. “Hablamos constantemente, la comunicación sigue fluida, y mi sensación y el sentimiento son las mismas de siempre”, asumió. Y agregó sobre la reprobación de la grada de La Romareda: “Estaría igual de enfadado que los zaragocistas, es entendible su reacción. Sé que nos quieren ver ganar en La Romareda y que el equipo esté más arriba”.

Después de dos partidos ordenados de acuerdo al mismo sistema 5-4-1, la derrota contra el Andorra, como hacen todas las derrotas, podrían abrir dudas en el entrenador. En todo caso, Carcedo restó relevancia al dibujo táctico y señaló que aún más importantes es cómo se interpreta ese punto de partida. “Cuando tu juegas con jugadores del perfil de Petrovic o Jaume te permite ese sistema modificarlos para ponerlo por delante o detrás de los centrales. Alejandro manejó bien todas las situaciones de buscar a los interiores de ellos. La interpretación del sistemas es más importante que el propio sistema. Es una opción que podemos manejar en función de su potencial”, analizó Carcedo, resaltando el poderío del Alavés. “Espero un partido muy competido, ellos son muy fuertes en casa y están obteniendo resultados. Tienen una racha que no es fácil ganarles. Mendizorroza es un campo difícil y esperamos un partido muy competitivo y de mucha dificultad. Tienen jugadores de mucha pegada y en estrategia tienen mucha calidad. Vamos a intentar contrarrestarles esas armas”, indicó, subrayando cuáles deben ser las claves: “Es importante manejar las dos áreas, nos están faltando marcar las ocasiones que tenemos. Tengo preocupación en no encajar gol en estrategia defensiva, llevamos varios partidos que nos ha hecho no conseguir puntos”, aseguró.

Transcurrido un tercio del campeonato, Carcedo exhibió su disgusto con la respuesta del equipo a sus métodos y modelo. “Satisfechos con el rendimiento no estamos. Tenemos que estar más arriba, estoy satisfecho con la energía y la unión que tenemos, pero los resultados no son los que todo el mundo quería y eso tenemos que mejorarlo”, apuntó.

En Vitoria, el técnico sí aligerará las cargas después de repetir once en una semana de tres partidos. “Habrá rotaciones porque hay gente que lo está mereciendo y va a ser un día menos de descanso respecto al Andorra. Necesitamos gente fresca y energía y puede que haya cambios”, dijo.

Carcedo abordó temas particulares también. De Jair afirmó que sus dos últimas suplencias son motivo de la competencia en la posición. En este sentido, también analizó la situación de Quinteros, aún inédito. “Todos los jugadores que están tienen posibilidades. Vino más tarde y tuvo alguna lesión tras venir con la selección. La de central es una de las posiciones donde más competencia hay y que más contento estoy”, aseveró. Sobre Gueye, apuntó: “Está cada vez mejor, pero no es fácil esa adaptación desde otra Liga, entrar en la dinámica. Estamos contentos con él, tenemos confianza absoluta y esperemos que al final nos pueda ayudar”, anunció.