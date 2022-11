Sanllehí: "Escribá era la primera opción del club para sustituir a Carcedo"

El director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, ha señalado que el nuevo entrenador del equipo que ha sido presentado este martes, Fran Escribá, era "la primera opción" para sustituir al destituido Juan Carlos Carcedo. "Dentro de la lista de candidatos era la primera opción y había cierta urgencia en tomar la decisión. No queríamos dejar al equipo sin un comandante y pensamos que había que ir a por la primera opción directamente y no esperar a otras posibilidades", ha explicado en rueda de prensa.

Sanllehí ha desvelado que la reunión con el nuevo técnico había durado unas siete horas, que acabaron de madrugada pero que finalmente llegaron a un acuerdo. Igualmente ha explicado que Escribá preguntó "muchísimo" por el proyecto y que le explicó la calidad del grupo inversor que ha entrado en el club, algo que para el nuevo técnico era "muy importante".

"El proyecto no es cortoplacista y queremos hacerlo de manera sostenible, con profesionalidad y con rigor. Es un proyecto de ascenso pero no quiere decir que solo sea eso lo que nos rige"

El director general ha apostillado que Escribá le hizo una radiografía del equipo "bastante acertada" y "un plan de cura" que le convenció. A este respecto ha apuntado que el grupo inversor está "absolutamente comprometido" con el club y no solo a corto plazo. "El proyecto no es cortoplacista y queremos hacerlo de manera sostenible, con profesionalidad y con rigor. Es un proyecto de ascenso pero no quiere decir que solo sea eso lo que nos rige. Es un camino en el que Fran Escribá nos va ayudar", ha asegurado.

Sobre el cambio de técnico ha destacado que los resultados y la situación del equipo hacían que se necesitara una "reestructuración radical". "Ha muerto el rey, viva el rey. Estoy convencido de la elección que hemos tomado y espero que Fran nos lleve a los éxitos que queremos acometer", ha añadido.

"Cuando se fichó a Carcedo las circunstancias eran otras y ahora necesitamos un golpe de experiencia y liderazgo"

Preguntado por la diferencia de perfiles entre Carcedo y Escribá, Sanllehí ha comentado que cada decisión tiene "sus circunstancias y sus motivaciones". "Cuando se fichó a Carcedo las circunstancias eran otras y ahora necesitamos un golpe de experiencia y liderazgo y una demostrada trayectoria exitosa. Hay que dar luz a un equipo que estaba en una cueva oscura", ha destacado.

Sanllehí considera que el equipo no está mal trabajado pero sí que está atrapado en "un peso emotivo" y que no daba su potencial por diferentes motivos, por lo que se consideró que era necesario dar "un cambio de rumbo".

Con respecto al cargo de director deportivo, que de momento está vacante tras el cese de Miguel Torrecilla, ha señalado que es "menos urgente" de lo que lo era el entrenador y que hay muchos candidatos.

"Es un club en el que apetece participar y se han recibido propuestas de mucha gente. Es un posición de más largo plazo. Era más urgente el entrenador", ha resaltado, aunque ha agregado que tampoco lo quieren demorar demasiado porque el mercado invernal no está lejos y que habrá que tomar decisiones sobre contrataciones de nuevos jugadores ya que el club cuenta con un margen salarial para ello.