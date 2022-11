Garagarza, Pérez Cabrero y Soriano, alternativas más destacadas para la dirección deportiva

El vasco Fran Garagarza, el madrileño Juanan Pérez Cabrero y Fernando Soriano son tres de las opciones (hay un abanico más grande) que sobresalen entre las preferencias del Real Zaragoza para sustituir a Miguel Montes Torrecilla, el recién despedido director deportivo de la entidad aragonesa. Raúl Sanllehí, director general blanquillo, con la asesoría interna de alguno de los consejeros e inversionistas de la nueva SAD zaragocista nacida en el mes de mayo pasado, trata a toda velocidad de cerrar la contratación de esta pieza crucial en el día a día del club, pues es el primer paso perentorio para que el elegido acometa inmediatamente el fichaje del nuevo entrenador que tome el testigo del también destituido Juan Carlos Carcedo.

Sanllehí hace días que viene trabajando el mercado de directores deportivos, pues el cese de Torrecilla estaba previsto para antes de diciembre, vistas las circunstancias del mal inicio de temporada del equipo y teniendo decidido que el mercado de invierno no lo iba a encabezar el salmantino, enormemente constestado desde el zaragocismo, de ningún modo. Como los acontecimientos se han precipitado tras el bochorno de Vitoria del pasado viernes, donde el Real Zaragoza perdió 1-0 en Vitoria ante un Alavés que jugó más de medio partido con un jugador menos por una expulsión prematura, el director general ha tenido que acelerar los tiempos y ha emprendido conversaciones con el entorno de representación de al menos media docena de ejecutivos.

NOTICIAS RELACIONADAS Carcedo y Torrecilla preparan las maletas

Fran Garagarza, de 56 años (1966), alma máter del crecimiento del Eibar en la última década y media, al que tras 14 años de gestión llevó de Segunda B a Primera División, en cuya élite lo mantuvo con su estructura deportiva hasta siete temporadas, es una de las posibilidades escrutadas. En este caso, la seducción del profesional viene derivada de su propio currículum, sin ningún vínculo más que lo relacione con Zaragoza o los propietarios.

Por otra parte, Juan Antonio Pérez Cabrero, Juanan, de 53 años (1968), viene de ser, en su último trabajo, el secretario técnico del Getafe. Allí trabajó desde el verano de 2009 hasta octubre de 2021, hace un año, en el que fue destituido por Ángel Torres. Antes, tras una experiencia como entrenador en banquillos de Tercera División, ejerció de secretario técnico en el Osasuna de Pamplona (desde 2003 a 2013), fue jefe de 'scouting' (ojeador) del Atlético de Madrid entre 2013 y 2016, fue de nuevo secretario técnico del Betis un año (2016-17) a las órdenes de Miguel Torrecilla como director deportivo y repitió cargo en el Alavés durante año y medio (2017-19), donde también fue cesado antes del final del contrato. La relación directa con el destituido Torrecilla tiene, en principio, una lectura de difícil interpretación entre el zaragocismo de ser el elegido, por la apariencia de continuidad. Por otra parte, su pasado en el Atlético de Madrid le otorga un plus de garantía por las consabidas sinergias bajo las que se mueve desde el primer día Sanllehí como cabeza visible de la nueva propiedad.

NOTICIAS RELACIONADAS Un entrenador veterano con dotes de psicólogo, el perfil preferente

Y, en otro escalón diferente, asoma la figura del aragonés Fernando Soriano, de 43 años (1978), exjugador del Real Zaragoza, canterano, zaragozano y hombre de la casa, que ha desarrollado con anterioridad el papel requerido ahora en La Romareda en las filas del Ibiza, donde logró hace año y medio el ascenso de Segunda B a Segunda con el equipo balear y fue despedido a mitad de curso pasado, junto a Carcedo (el entrenador que se marcha ahora por la puerta de atrás del Zaragoza), por no cumplir con las expectativas de la entidad que dirige el valenciano Amadeo Salvo. Es su única experiencia en tal desempeño, pues antes únicamente fue entrenador del Almería, en Segunda División.

La figura de César Sánchez, exportero internacional del Real Zaragoza de 51 años (1971), vinculado con la agencia AC Talent, de Arturo Canales y en la que también trabaja el exjugador y ex secretario técnico zaragocista Pedro Herrera, ha vuelto a aparecer como ya lo hizo hace dos años, cuando se postuló como apoyo económico para la anterior propiedad a cambio de tomar el mando de la dirección deportiva del club, operación que no cuajó. En este caso, parece ser que no se trataría de una de las prioridades.

NOTICIAS RELACIONADAS Sanllehí estudia con detalle las destituciones de Carcedo y Torrecilla

El desencadenamiento de las conversaciones de Sanllehí no debe tardar demasiado. Urge recomponer el nuevo cuadro de mandos en el ámbito deportivo de la entidad. No hay liga el próximo fin de semana, pues el calendario presenta un anómalo parón en el que, eso sí, comienza la Copa del Rey con un enfrentamiento ante el Diocesáno de Cáceres en tierras extremeñas el domingo a las 12.00 del mediodía. Un partido menor que permite cierto respiro para quien ocupe el puesto de Carcedo. Esta figura, el nuevo entrenador, tardará unas horas más en tomar cuerpo. Primero ha de llegar el director deportivo por puro sentido común.