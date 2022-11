Fran Escribá: "El Real Zaragoza será ambicioso, mirará hacia arriba"

"Cuando me llamaron, pensé que voy a entrenar al Real Zaragoza, no que voy a entrenar en Segunda. Me sedujo el proyecto y la ciudad", se sinceró Fran Escribá en su acto de presentación como nuevo técnico del equipo del león rampante. "El Zaragoza será ambicioso, mirará hacia arriba, porque este club es de Primera División", sentenció el nuevo inquilino del banquillo de La Romareda.

Raúl Sanllehí, director general del club, estaba tan satisfecho o más que el propio Escribá en el acuerdo alcanzado. "Estamos muy contentos y agradecidos. Escribá tenía otras alternativas tanto en Primera División como en el extranjero. Dentro de la lista de técnicos que manejábamos, era el primero. En vez de hablar con varios entrenadores, fuimos directamente a por la primera opción. Por eso estamos tan satisfechos de que haya fructificado", explicó Sanllehí.

Escribá analizó la Segunda División. "Es una categoría complicada y muy igualada. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Tendremos que hacer un conjunto compacto y ordenado. También pienso que el Zaragoza merece más puntos de los que tiene", continuó.

El nuevo entrenador también ofreció una primera perspectiva del conjunto que va a gestionar. "No he impuesto ningún fichaje de jugadores. Quiero conocer la plantilla y sacar el mejor rendimiento de ella. Estoy contento con lo que tenemos. En cuanto a los números, se encaja poco y se marca poco. Pienso que hay futbolistas con más gol. No hay jugadores de 20 goles, pero sí jugadores con gol, también en la segunda línea", subrayó.

Su trayectoria en esta competición no puede ser más brillante. "Solo he entrenado una vez en Segunda División y la gané en la temporada 12/13 con el Elche. Concretamente, fuimos líderes desde la primera jornada hasta la última", detalló el nuevo entrenador del Real Zaragoza,