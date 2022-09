Un "alto porcentaje" de la plantilla, satisfecho con el nuevo sistema de sueldos

Raúl Sanllehí ha implantado un nuevo sistema de retribución en el Real Zaragoza que ya utilizó en sus anteriores etapas en el Arsenal y el FC Barcelona. Consiste en buscar el bien común, el del club y el del jugador, a través de una fórmula en la que los sueldos fijos son menores pero los variables se multiplican.

Así se han cerrado todas las renovaciones y fichajes, y también de ahí surgió la propuesta de un 10% de reducción del salario que Sanllehí hizo a la plantilla antes de que se cerrase el mercado de verano, aunque, como él mismo ha aclarado, “no fue una petición que tuviera que ver con el margen salarial”, sino una “oportunidad” de cobrar más a largo plazo.

“El club cubre una apuesta uno a cuatro. Quien ahora pone 1, en el futuro se llevará cuatro; quien pone dos, ocho… Esto también es una forma de creer en el proyecto y en los objetivos, pero respetamos al máximo a quien no lo ha querido hacer”, ha explicado el director general, asegurando que la propuesta ha sido bien acogida.

“La mayoría de los agentes lo han comprendido muy rápido la propuesta. Un alto porcentaje de la plantilla la ha aceptado, y estoy muy satisfecho”, ha completado Sanllehí, antes de deshacerse en elogios hacia el anterior director general, Luis Carlos Cuartero.

"Tiene un zaragocismo exacerbado y me ha ayudado enormemente en mi labor desde que llegué. Me ha dado consejos que me han servido muchísimo y con los que he podido entender decisiones que se tomaron en el pasado. Mi agradecimiento no puede ser mayor y el tiempo le pondrá en su sitio. Los sacrificios que ha hecho son inigualables. Es un zaragocista como la copa de un pino", ha subrayado.

Y sobre su posible continuidad, Sanllehí ha aclarado que le pidió a Cuartero que siguiera -como asesor- hasta septiembre, y que a lo largo de este mes hablarían para resolver la situación.