Torrecilla: "Si no encontramos un jugador que mejore lo que tenemos, no iremos al mercado del paro"

En la comparecencia de prensa compartida con Raúl Sanllehí, convocada con objeto de analizar lo ocurrido en el mercado veraniego, Miguel Torrecilla ha adelantado que hay "dos renovaciones muy próximas a cerrarse” y ha reconocido que el club está abierto a contratar algún jugador en la bolsa del paro, siempre y cuando mejore lo que ya hay.

“Estamos satisfechos con la plantilla que tenemos, con todas las posiciones dobladas. Si no vemos una posibilidad de un jugador que encaja y mejora lo que tenemos, no iremos al mercado de agentes libres, que no es un objetivo pero sí una obligación de estudio”, ha comentado Torrecilla, instantes antes de que se abriera el turno de preguntas.

La primera de ellas ha ido encaminada al gol, a lo mucho que se tardó en reforzar el puesto de delantero centro a pesar de las carencias que ya venía exhibiendo el Real Zaragoza en la faceta anotadora.

“La temporada pasada no logramos el objetivo porque había debilidad hacia el gol. Por eso hemos cambiado por completo el bloque ofensivo”, ha dicho Torrecilla, refiriéndose a las llegadas de Víctor Mollejo, Giuliano Simeone, Miguel Puche -definitivamente instalado en el primer equipo- y un Pape Gueye que, según ha aclarado Sanllehí, era opción prioritaria desde hace tiempo.

“Aunque la operación de Gueye se produjo al final, hace dos meses que estaba ahí. Costó hacerle ver al jugador el proyecto, que tiene la intención de convertir al Real Zaragoza en el abanderado del grupo inversor, pero lo importante es que finalmente nos hicimos con una de las mejores opciones de mercado, la que más pretendíamos”, ha comentado el director general.