El Real Zaragoza, en busca del gol y del triunfo ante el Lugo

Entre que el equipo no estaba cerrado todavía y que Iván Azón estaba lesionado, nos hemos metido en septiembre con el Real Zaragoza sin marcar y sin ganar. Una (o uno) es consecuencia de la otra (u otro). El conjunto aragonés ha sido incapaz de meter gol en 270 minutos de juego más los alargues. Y como no ha metido gol, apenas ha podido sujetar un par de puntos tras sendos empates sin goles ante Las Palmas y Levante, que no son moco de pavo. La derrota llegó en la última jornada, con un gol del Cartagena tras un clarísimo control con la mano de De Blasis cuando ya no quedaba tiempo para reaccionar.

Desde el manotazo del pasado sábado hasta hoy, solo nos han confirmado que Jaume Grau está sancionado, o sea, que no le han limpiado la expulsión de Cartagena. Además, se ha ido Juanjo Narváez, que antaño metía goles y estaba cotizado y todo. Aún lo está. Por eso lo ha firmado el Valladolid. Chavarría también jugará en Primera. En el Rayo, concretamente. También se ha marchado Buyla, que todavía no sabemos cómo pudo llegar a firmar un contrato profesional con el Real Zaragoza. Pero esa es otra historia. La nuestra versa hoy sobre el gol, sobre cómo meter gol y ganar. Llegados aquí, los focos apuntan a Gueye, el hombre que deberá abanderar la ofensiva en la desesperada espera de Iván Azón. Gueye llegó esta misma semana, igual que Quinteros y Fuentes. El más necesario de entre los fichaje es el tal Gueye, pues la mayor necesidad del Real Zaragoza es el gol.

A Gueye podremos verlo hoy. Probablemente, no de salida, sino cuando avance el careo. La mayor cavilación de Juan Carlos Carcedo, además del gol, reside en el reemplazo de Jaume Grau, un jugador fundamental como vertebrador del fútbol zaragocista. Petrovic, que hasta el momento estaba desarrollando un rol muy inferior a su salario, intentará cubrir el espacio que abarca Grau. Atrás repetirán Fran Gámez, Francés y Jair, entrando Carlos Nieto en el lateral izquierdo que deja Pep Chavarría. En el medio, lo dicho, Petrovic como soporte, con Manu Molina para dar vuelo y, más arriba, Eugeni para tejer cerca del punta. En los costados, Bermejo y Mollejo, aunque Vada le gusta al entrenador y quizá pueda llegar a la cita tras sus molestias. Como referencia ofensiva, salvo que a Carcedo le dé por poner directamente a Gueye como titular, el que más boletos tiene es Giuliano, hasta el momento un agitador sin pegada. No hay que descartar a Miguel Puche, que tan buenas sensaciones deja cada vez que salta al prado. Sin Iván Azón, todo es bastante más complejo. Entre todos tendrán que sumar para por fin marcar. Gol y triunfo, he ahí las palabras esenciales de esta y de todas las tardes en el Real Zaragoza.

Tratará de evitarlo el Lugo, un club educado en el sufrimiento de la Segunda División, que año tras año sabe maniobrar con pericia para salvar el pellejo. Ya no lo pilotan Pita y Seoane en el centro del campo, pero en esencia su filosofía permanece. Su exaltación de la humildad con el balón suele tener premio en esta Segunda de complejo análisis en la que el Zaragoza todavía no ha marcado ni ganado. Su portero es Óscar Whalley, exzaragocista etiquetado por la promoción de hace siete años con el Girona. El partido de ida, me refiero (0-3). Además, Xavi Torres acumula talento y quinquenios en el medio, y Chris Ramos y Jaume Cuéllar amenazan desde las bandas. Y arriba, Manu Barreiro es un clásico en la competición. No se lo pondrán fácil, aunque el problema del Zaragoza es el mismo Zaragoza. Y ese problema solo se resuelve marcando y ganando. Y marcando y ganando cuanto antes. Hoy mismo ante el Lugo.