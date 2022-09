El Real Zaragoza hace oficial ya la marcha de Nick Buyla, no así la de Lasure

A las 23.31 de la noche del final del mercado, a falta de solo 29 minutos para que la persiana se baje definitivamente, el Real Zaragoza ha logrado cristalizar la rescisión del contrato de Nick Buyla. Pero no comunica nada sobre el caso de Daniel Lasure, que también estaba encarado en el mismo sentido unas horas antes. Los dos canteranos con varios años de trayectoria en el primer equipo y con varias cesiones entremedias, están en camino de dejar de pertenecer al Real Zaragoza en los últimos minutos del mercado de verano de 2022, en la noche de este jueves 1 de septiembre. Toda la pretemporada ha durado su litigio, similar, pues el club les comunicó a ellos y a sus agencias de representación al regreso de las vacaciones de junio que no contaban dentro de los planes deportivos del nuevo proyecto. Pero ni Buyla ni Lasure aceptaron la indicación, bajo las pautas que quería aplicar el club a su rescisión de contrato, y han hecho prevalecer los contratos que ambos tenían firmados y vigentes hasta este mismo punto cronológico.

Nick tenía dos años más de vínculo con el Real Zaragoza. Lasure, después del grave problema de cáncer -felizmente superado- que padeció el año pasado y tras el que la entidad zaragocista decidió ampliarle un año más su compromiso contractual, disponía precisamente de ese año más en vigor. Los dos jugadores van a percibir buena parte de los emolumentos correspondientes a esos contratos para aceptar el finitiquito, haciendo uso de sus derechos laborales.

Nick, medio centro que es internacional con Guinea Ecuatorial (el país de sus ancestros pese a que él ya nació en Zaragoza tras la emigración de sus padres), de 23 años, debutó con el equipo blanquillo en 2020 pero dispuso de pocas oportunidades en Segunda División. Fue cedido al UCAM Murcia primero y al Gimnástic de Tarragona después en las dos últimas campañas, ambos clubes de Segunda B. Ha completado la pretemporada con Juan Carlos Carcedo, llegando a jugar algún minuto en los primeros amistosos de julio, pero enseguida quedó apartado a la espera de su marcha, que se ha demorado hasta el epílogo del mercado.

Por su parte, Lasure, lateral izquierdo de 28 años, ha tenido una carrera más larga en el primer equipo aragonés, con un gran año en la liga 18-19 que estuvo a punto de llevarlo al Eibar de Primera Divisón, hecho que el propio club evitó en aquel momento al no considerar oportuna su venta por 2 millones de euros. Se había estrenado en Segunda anecdóticamente en el último partido de la temporada 16-17, aunque fue la 17-18 la de su eclosión como profesional. Tras su decepción por no poder dar el salto a la élite y perder así un contrato mucho más sustancioso que el que cobraba en Zaragoza, el carrilero zurdo inició un paulatino descenso en su rendimiento que acabó con una cesión al Tenerife y otra al Leganés, descarrilado en la dinámica del cuadro zaragocista pese a que en La Romareda no se vivieron años positivos precisamente. Tras su serio problema de salud, el Real Zaragoza lo acogió de nuevo, pero salvo dos ratos en los dos descafeinados partidos del final del curso pasado, ya no volvió a contar.

De consumarse las dos, con la salida de Buyla y Lasure el Real Zaragoza, más que ganar límite salarial, lo que logrará será la apertura de espacios necesarios en el listado de fichas para los nuevos refuerzos, dentro de la sobrepoblación histórica que ha vivido el vestuario este verano, con hasta 33 futbolistas con contrato simultáneamente trabajando con Carcedo. Nick no tenía dorsal, pues volvía de Tarragona. Lasure sí libería la plaza del '16', número que heredó al ser dado de alta en enero pasado cuando salió Eguaras al Almería.