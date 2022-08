La Liga solapa el Mirandés-Real Zaragoza con el partido de España en La Romareda

Sorpresa, incomprensión y estupefacción causó en la tarde de este jueves entre la afición zaragocista la publicación de los horarios de la jornada 7 de Segunda División por parte de La Liga (LFP), en los que el Real Zaragoza visitará al Mirandés en Anduva. Y es que la patronal del fútbol profesional ha colocado ese duelo -de cercanías y desplazamiento masivo siempre del zaragocismo- el sábado 24 de septiembre a las 16.15.

El enorme problema que genera esta ubicación es que justo ese día, a las 20.45, la selección absoluta de España jugará en La Romareda el partido oficial de la Liga de Naciones ante Suiza, un evento que hace prácticamente dos décadas que no acontece en la capital de Aragón y que es esperado con enorme expectación y ansias en todos los foros futbolísticos aragoneses.

No se concibe este solapamiento entre los dos eventos, pues quienes vayan a ir a Miranda de Ebro (desplazamiento que siempre mueve entre 1.000 y 1.800 zaragocistas) no podrán estar en La Romareda con España. Y viceversa. Es matemáticamente imposible por cuestiones temporales, ya que el viaje por autopista entre Zaragoza y la localidad burgalesa no se puede hacer en menos de dos horas sin infringir las normas de tráfico y la legislación vigente. Y el partido del equipo aragonés en Anduva no terminará antes de las 18.20, a lo que hay que sumar el tiempo muerto que se tarda siempre en salir de Miranda e incorporarse a la Autopista Vasco Aragonesa, la AP 68.

Desde que se ha conocido esta decisión ha comenzado a circular entre el zaragocismo la idea de solicitar a la liga una rectificación y cambio de esta data del partido Mirandés-Real Zaragoza, pues ese día La Romareda estará llena de fieles seguidores de la selección española entre los que, por supuesto, estarán el cien por cien de los susceptibles apoyos que pueda tener el equipo blanquillo en Anduva. Algo tan sencillo como poner este choque entre castellanos y zaragocistas bien el viernes, bien el domingo o bien el lunes. Pero nunca el sábado, un día tan especial para Zaragoza con la selección absoluta de España, que no pisa Aragón desde 2003.

Por cierto, esta es una consecuencia directa de otro problema irresoluto que tiene el fútbol profesional español desde hace décadas, sin que se haya puesto solución a los agravios que conlleva esta decisión: cuando ha parón en las ligas principales de Europa por los compromisos de las selecciones nacionales, la única liga que no se detiene es la Segunda División Española.