Jorge Mas: "Sin una Romareda nueva, este proyecto no será lo que deseamos"

Segunda comparecencia de Jorge Mas Santos, presidente del Real Zaragoza, en apenas 24 horas. Tras la del jueves en el Ayuntamiento (después de abanderar la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pilar), el nuevo directivo de la SAD que encabeza al accionariado internacional que rige desde mayo el destino del viejo club nonagenario, Mas cerró la visita oficial de toda la comitiva a la Ciudad Deportiva, "la Academia" en el argot del nuevo Consejo, un acto solemne, con el alcalde Jorge Azcón, el consejero del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, el diputado provincial, Alfredo Zaldívar, y el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, como invitados a una mañana institucional donde también se formalizaron en papel los acuerdos para que la ciudad de Zaragoza y el nuevo estadio de La Romareda que se va a construir sean sede del Mundial 2030.

El empresario estadounidense atendió a la prensa en una singular conferencia que tuvo lugar sobre el césped del campo 1, de hierba sintética, una alegoría de la importancia que el Real Zaragoza va a incrementar al valor de su cantera. Mas abordó con soltura y personalidad todas las cuestiones que se le preguntaron, sin excepción.

Fichajes y salidas pendientes

Jorge Mas salió de este asunto con un regate en seco. Primero habló de lo ya hecho desde su llegada y dejó para una breve frase final lo sustancial que buscaba el periodista. Este aserto fue el siguiente: "Como inversores, en cuanto se tengan oportunidades de mejorar el equipo, se hará. Hay un compromiso de todos los inversores para ayudar a Raúl Sanllehí en todo lo deportivo, en todo lo que sea necesario dentro de los límites que nos ha puesto La Liga. Vamos a preparar el mejor equipo para que el ascenso sea lo más rápido posible".

Antes, Mas había reseñado lo que ya está consumado y es sabido. "Primeramente, junto con el grupo de inversores, hemos hecho una inversión importante para sanear el estado financiero del Real Zaragoza, especialmente con la reducción de la deuda y así dar una ampliación a los límites salariales. De este modo queremos poder presentar la mejor de las plantillas a la afición", reseñó.

"También hemos renovado a algunas de las mejores promesas del Real Zaragoza procedentes de la cantera", continuó relatando, en alusión a Francho, Azón y, aún sin anunciar, también Francés. "Y, junto con nuestro director general, Raúl (Sanllehí), y del director deportivo (Miguel Torrecilla), una de las cosas más importantes ha sido el fichaje de Juan Carlos Carcedo, el míster, que para nosotros es de gran agrado en este proyecto. Con él tenemos un líder de hombres, con experiencia en todas las áreas del fútbol". Asimismo, in situ, quiso destacar que "para nuestro plan de futuro, todos aspiramos a tener las mejores instalaciones, porque el futuro del Real Zaragoza está aquí, en la Ciudad Deportiva", en clara referencia a las visibles e importantes obras de mejora y remodelación que se están llevando a efecto en los terrenos de la carretera de Valencia.

Sin La Romareda nueva, no hay futuro

El presidente actualizó de nuevo su postura al respecto del futuro campo de fútbol nuevo que requiere el Real Zaragoza y que está avanzando paso a paso en terrenos institucionales. "Vamos a tratar de que La Romareda sea una de las mejores instalaciones del fútbol español. He conversado con el presidente del Gobierno de Aragón (Javier Lambán) y con el alcalde de la ciudad (Jorge Azcón) y nosotros le hemos ofrecido nuestro completo apoyo y colaboración en lo que sea necesario. La Romareda debe ser un foco importante, un foco relevante del fútbol en España y hemos hablado del lugar del estadio, del foco de expansión, de qué capital será necesario para elevarlo al nivel que todos queremos", indicó antes de lanzar la frase rotunda sobre este imporante asunto.

"Sin una Romareda nueva, este proyecto del Real Zaragoza no será lo que deseamos todas las partes, porque el estadio ha de ser para la afición de categoría 'top'. Hoy día, La Romareda carece mucho de la inversión que necesita. Nosotros hemos ofrecido nuestro apoyo y participación en este plan de futuro", apostilló

Aunque se pagase toda la deuda, no habría mucho más tope salarial

Jorge Mas describió cuál va a ser la hoja de ruta en el apartado financiero que la SAD va a seguir desde ahora mismo. "Lo primero que vamos a hacer es incrementar los ingresos del club todo lo que sea posible dentro del campo comercial. Con las reglas de la liga, no hay una correlación entre inversión y techo salarial. Hemos visto que, si mañana fuésemos a pagar toda la deuda, no necesariamente se equipararía con el alza del límite salarial que todos querríamos para el equipo. Los inversores vamos a hacer todo lo posible para incrementar los límites, saneando la economía del Real Zaragoza, estamos dispuestos a ello. Pero esto ha de ir paso a paso", dijo de entrada al respecto.

Y continuó. "Esperamos que esta sea una temporada de éxito. Pero lo que sí puedo lanzar el mensaje de que no va a faltar capital para que el Real Zaragoza alcance sus metas".

Inversores serios

Se le preguntó a Mas cuándo va a volver a Zaragoza después de esta, su segunda visita a la ciudad. "Espero venir muy a menudo, frecuentemente. Esto es un proyecto que todos los inversores nos tomamos muy en serio. Obviamente, vivo en los Estados Unidos, en Miami, y eso me impide coger el coche y llegar pronto. Pero haremos todos los esfuerzos por estar en los partidos junto a la afición, espero que nos vean a todos con frecuencia y ser parte de esta familia", anunció.

El ascenso a Primera: no tienen demasiada paciencia

Peculiar fue la respuesta de Mas cuando se le pidió que marcase un tiempo para lograr el ascenso a Primera División. "A nosotros no nos caracteriza la paciencia. Y quisiéramos que todo sucediera este año. Pero este es un proyecto que hay que hacerlo inteligentemente y bien, paso a paso. Creo que nos hemos trazado un camino para eso. Estamos dando los pasos correctos, no debemos tomar decisiones solo al corto plazo. La meta queremos que sea el ascenso, pero no solo es eso. Ha de ser un ascenso permanente, con miras a largo plazo y para mucho tiempo. Esta es la estrategia", explicó contundentemente.

Solo con inversión no hay rentabilidad:

El estadounidense, de origen cubano, habló también del significado que tiene para la nueva propiedad el concepto 'rentabilidad'. "Solo con la inversión no se consigue la rentabilidad. Para nosotros, lo más importante es despertar ilusión en los seguidores y en el panorama del fútbol español. Estamos aquí para llevar a este equipo adonde se merece. Como inversores, lo importante es no tener límites de inversión. Podemos traer muchas sinergias al Real Zaragoza. Todos los que estamos aquí tenemos influencias en el mundo del fútbol y, a medio y largo plazo, podemos ayudar mucho al club, además del propio capital. Nosotros no vamos a decepcionar", esgrimió con su discurso firme y directo.

Acabar con las fugas en la cantera: se consigue con el éxito propio

Mas dejó dicha la fórmula clave para evitar que los jóvenes y niños de la Ciudad Deportiva se marchen a otros clubes. "La fuga se evita con el éxito. Y si el Real Zaragoza puede ascender a Primera División, las fugas no serán necesarias. Ojalá que no exista más, y no va a existir, la necesidad financiera que genera esa fuga para levantar fondos y evitar que el Real Zaragoza pueda solamente seguir viviendo. Yo pienso que el éxito es lo principal. Queremos llegar a una situación en la que múltiples 'cracks' tengan ofertas de fuera. Será un reflejo de la calidad de tu equipo. Después, si vendes o no vendes, si sales o no sales, son decisiones deportivas que quiero que se puedan tomar sin presión financiera. El grupo inversor que represento le va a dar las herramientas adecuadas al director general para tomar las decisiones adecuadas", señaló el presidente.