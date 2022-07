Carcedo: "Como entrenador, me gustaría tener ya la plantilla definitiva"

"Como entrenador, como cuerpo técnico, nos gustaría tener ya la plantilla cumplimentada, con todas las fichas permitidas definidas". La aseveración es de Juan Carlos Carcedo, a las 10 de la noche del sábado 23 de julio en la sala de prensa del Camp d'Esports de Lérida, tras jugar el Real Zaragoza el segundo amistoso del verano frente al Lleida Esportiú. Se le está echando el tiempo encima al equipo, a solo 20 días para el inicio de la liga, pues el ritmo de configuración de la plantilla se ha ido ralentizando inexorablemente al no lograr rebajar el reparto de jugadores con contrato por debajo de la treintena. Una cifra exagerada, de imposible manejo con el verano ya tan avanzado camino de la competición.

Eso sí, Carcedo, tras emitir in voce su deseo y necesidad, reconoció las dificultades que tienen ante sí los ejecutivos de la SAD que han de gestionar, en especial, el alto volumen de bajas y rescisiones de contratos en este tiempo de mercado. "Nos gustaría tener ya la plantilla definitiva, pero sabemos que no se puede. Así que intentamos darle la máxima calidad a los entrenamientos. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Nosotros (el cuerpo técnico) nos estamos dedicando a trabajar lo mejor posible en estas circunstancias, tratando de dar la máxima profesional a los entrenamientos de todo el mundo", agregó a su primer pensamiento, poniendo de manifiesto la inconveniencia de seguir entrenando día a día con un volumen excesivo de piezas y, en especial, con muchas que no van a contar en el proyecto que está próximo a nacer en la nueva liga 22-23.

Carcedo, sin citar nombres, habló de ese contingente que está en torno a una docena de futbolistas del presente del Real Zaragoza. "La gente que está en espera de salir lo sabe. Se ha hablado con ellos. Y creo que en los próximos días habrá movimientos... espero", expuso, mitad con seguridad, mitad con escepticismo.

"Yo he hablado personalmente con algunos. Pero quiero que esto quede dentro de lo privado. Es un asunto que lo sabe el club, lo sabe cada jugador. Hemos comentado con ellos la situación, pero sabemos que son futbolistas que tienen contrato con el club y hay que respetarlos. Hay que entender al profesional, es necesario respetar trayectorias, contratos... y en ello estamos. Pero considero que ser sincero con los jugadores en casos así es lo mejor", explicó con la mayor elegancia posible en este tipo de escenarios delicados en el ámbito laboral dentro del fútbol de élite .

Los fichajes que restan,

Carcedo también dejó detalles relativos a los fichajes que aún restan por venir a la nueva plantilla del Real Zaragoza que él quiere manejar en firme desde agosto. "Lo que intentamos, mientras esté abierto el mercado, es mejorar. Hay algunas posiciones que se podrían mejorar. Pero no por algo puntual, sino como sucede en cualquier equipo. El club está abierto a que surjan buenas opciones de mercado, pero todavía quedan muchos días. La dirección deportiva está pendiente de todo ello", indicó el entrenador al respecto como idea de partida.

Es decir, se siguen buscando varios refuerzos, en torno a tres o cuatro como mínimo, lo que incide directamente en la urgencia de ir recortando el actual elenco de jugadores con los que vienen trabajando el cuerpo técnico, sin vocación de que bastantes de ellos estén en el listado final de inscritos en La Liga.

"Ojalá lleguen esos refuerzos lo antes posible. Pero si no es así, nosotros tenemos que seguir nuestro camino como estamos ahora, que es con una buena plantilla", acabó su nuevo giro de tuerca para solicitar un acelerón en el procedimiento de restauración de la plantilla en la antesala ya de la nueva liga.