¿Cómo ve Carcedo al Real Zaragoza a 20 días de la liga tras los dos primeros amistosos?

Real Zaragoza 3-RZD Aragón 0. Y Lléida Esportiú 1-Real Zaragoza 3. Estos son los resultados de los primeros dos partidos preparatorios de este verano en el calendario zaragocista, ambos disputados ante sendos rivales de Segunda RFEF, dos categorías más abajo del nivel de los blanquillos. ¿Cómo ve Juan Carlos Carcedo, el nuevo entrenador zaragocista, el presente de su equipo, aún por conformarse definitivamente como plantilla a base de fichajes y, sobre todo de muchas salidas?

NOTICIAS RELACIONADAS Carcedo habla en pasado de su problema de salud y se apunta a la normalidad

El riojano habló en la noche de este sábado en la sala de prensa del Camp d'Esports de Lérida. Fue la primera vez que se le ve en una valoración de un duelo jugado por el equipo, aunque sus diagnósticos fueron incluso más allá por la importancia del momento en distintos frentes.

Respecto de lo puramente futbolístico, Carcedo ya dejó pinceladas sobre su parecer. "Creo que poco a poco el equipo va entendiendo los automatismos que hemos de llevar a cabo. He visto al equipo bien, dinámico, compacto, con ganas. Estoy contento", dijo en positivo de primeras.

En Lérida, el principio del choque fue lo más espeso, pues el Real Zaragoza encajó un gol y sufrió en defensa. Esto le dio pie a Carcedo a admitir defectos que deberán corregirse. "Nos ha costado un poco entrar en el partido. Es necesario mejorar en intensidad. Poco a poco yo creo que iremos avanzando, porque nos ha costado ajustar acciones defensivas que nos han castigado con un gol al poco de empezar. Por ello hemos tardado un tiempo en meternos de nuevo en el partido. Cuando ha llegado el empate (minuto 31) y, después, nos hemos puesto por delante (justo antes del descanso), creo que ya se nos ha visto más cómodos", resumió en este sentido.

Carcedo no tiene prisa y sabe que los jugadores están ahora en fase de asunción de sus nuevas consignas. "El objetivo es llegar al primer partido en Las Palmas, el 13 de agosto, en el mejor estado de forma posible. Entiendo que no es fácil jugar ahora porque venimos de hacer cargas de trabajo muy importantes. Que los jugadores tengan más ritmo y movilidad es parte de un proceso que ha de llegar. Eso sí, tenemos que conseguirlo lo antes posible", reconoció cuando se le refirió que el Real Zaragoza había jugado con cierta parsimonia en Lérida.

Ante el Aragón y el Lléida, el Real Zaragoza ha experimentado novedades en la forma de manufacturar los goles. Bermejo hizo uno de falta directa el pasado miércoles, algo que no sucedía desde hace cuatro años. Y, con los dos marcados en Lérida por Larrazabal y Azón, son ya tres tantos logrados de cabeza (el otro lo firmó Gámez ante el filial) en un equipo que el año pasado apenas utilizó este método para fabricar sus dianas. Así observa esta mutación Carcedo: "Los equipos son mejorables, en todos los aspectos. Y el año pasado, si bien en defensa las estadísticas eran para que el Real Zaragoza estuviera arriba en la tabla, es evidente que meter 39 goles en todo el año no son números de 'play off'. Eso hay que mejorarlo mucho. Trato de implementar muchas cuestiones para que así sea", comenzó razonando.

Y aprovechó para introducir una crítica al juego de 'tiqui taca' que, por confundido mimetismo, muchos equipos sin la calidad suficiente tratan de imitar de la España campeona de hace una década y media, así como del gran Barcelona de Guardiola que se convirtió en espejo en todas las categorías del fútbol nacional. "A veces, el juego de cabeza es más efectivo y necesario. Todos queremos jugar al toque, al toque y al toque... incluso los niños pequeños. Y, en muchas ocasiones, el juego de cabeza no se utiliza. Yo creo que es otra arma y no veo por qué no la vamos a utilizar. Y ahí estamos", expuso Juan Carlos Carcedo con intención.

Sobre los sistemas y la pizarra, también expuso su filosofía de partida. "Yo no creo en los sistemas, si no en la filosofía de juego que le das a tu equipo. La identidad considero que pasa por tener diferentes sistemas y saber jugar, a veces, de manera asimétrica. Esto es bueno para el equipo y es lo que estoy intentando introducir", subrayó en Lérida, donde modificó menos su boceto inicial del 4-3-3, no así ante el Aragón tres días antes, donde se vio en una fase el 5-3-2 y en otra, también, el 4-1-4-1.