Carcedo habla en pasado de su problema de salud y se apunta a la normalidad

Juan Carlos Carcedo dio en la noche de este sábado en Lérida, al término del partido amistoso Lleida Esportiú-Real Zaragoza, su primera rueda de prensa como entrenador zaragocista. Y en ella, el entrenador blanquillo habló ya en pasado de su problema de salud, esa dolencia cardiaca que justo una semana antes, el sábado 16 de julio, obligó a trasladarlo con urgencia desde la concentración de Boltaña (Huesca) hasta el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, en el que permaneció ingresado cuatro fechas.

"Estoy bien. La verdad es que muy bien. Y sobre todo quiero agradecer a toda la gente el apoyo que me ha dado. Recibí un montón de mensajes, algunos aún no he podido responderlos por tanta y tanta gente como se ha interesado por mí. El agradecimiento es tambien para todas las personas que me han atendido, desde que fuimos al Hospital de Barbastro, al Clínico, al Servet... al equipo médico, a las enfermeras, el personal de todo tipo, todos se han portado muy bien", comenzó respondiendo a la pregunta sobre cuál es su estado actual tras la indisposición que padeció en el Pirineo, que llevó la alarma al zaragocismo y que, a consecuencia de la misma, se decidió suspender prematuramente esa fase de preparación en Sobrarbe, cuatro días antes de lo programado.

"Mis sensaciones siempre han sido muy buenas. Pero existe un protocolo que había que seguir. Yo no voy a decir que estaba perfecto... pero estaba bien. El protocolo, yo lo entiendo. Hay que hacer ahora un poco de seguimiento... y ya está", abundó Carcedo siete días después de la incidencia.

El preparador riojano habla de un modo en el que da por superado, desde su prisma personal y laboral, su problema de salud y se apunta a la normalidad. De hecho, lo acontecido este sábado alrededor del partido en Lérida es una prueba que se esperaba en el entorno con atención: Carcedo decidió viajar a la capital ilerdense y dirigir in situ el partido de su equipo ante los locales, disipando de este modo las dudas sobre la obligación que pudiera tener de permanecer en casa y cerca de su hospital de referencia durante un tiempo más largo.

Las pruebas y controles médicos van a seguir siendo rutinas en el día a día de Juan Carlos Carcedo durante un tiempo, lo mismo que el tratamiento específico propio de estos episodios. Pero, según quiso mostrar hace unas horas el propio protagonista, no le va a impedir el desempeño de su labor como primer entrenador del Real Zaragoza ni viajar con el grupo a donde sea.