Gámez: "Sin duda, el objetivo del Real Zaragoza es el ascenso"

Fran Gámez, el lateral derecho titular de todo el curso pasado, fue el primer portavoz del equipo en la recién estrenada concentración del Real Zaragoza en Boltaña (Huesca). Sobre el mismo césped del campo de Villaboya, tras el largo primer entrenamiento de la plantilla en el estreno de la segunda fase de la pretemporada.

"Es tiempo de ilusión ante un año nuevo y de entrenar fuerte. Hasta ahora, en estas dos primeras semanas, ha sido todo el trabajo basado en lo físico, que es lo que toca", comenzó subrayando el valenciano.

Pero justo acababa de terminar una sesión de ensayo donde el balón ya tomó mucho protagonismo, así que Boltaña va a marcar un paso distinto en la evolución de un equipo aún con exceso de jugadores sobrantes y con falta de muchos fichajes. "El entrenador (Carcedo) ya empieza a introducir algunas pinceladas de su modelo de juego, de cómo quiere que juguemos", admitió Gámez, que apuntó algún detalle más: "Quiere que seamos un equipo que tiene el balón y, a la vez, que seamos díficiles de batir en defensa. A los laterales nos pide que subamos la banda pero que no nos olvidemos que, lo primero, somos defensas que debemos guardar nuestra portería".

Gámez es de los muchos que repiten presencia respecto del curso pasado. Este es su segundo año como zaragocista. Y asume que estamos ante un verano que necesita de un borrón y cuenta nueva dentro del vestuario tras dos años de padecimientos. "Sí, el año pasado empezamos con la ilusión de estar arriba en la clasificación y, siempre que teníamos la oportunidad de meternos ahí, llegaba un partido clave y no conseguíamos engancharnos a la parte de arriba. Ahora es lo mismo, empezando desde cero y ganando ya el primer partido para meternos en cabeza y quedarnos ahí el resto de la temporada", expusó el de Sagunto.

Fran Gámez no eludió el tabú de otras temporadas, el ascenso a Primera División. "El objetivo del Real Zaragoza siempre es ese. Creo que tenemos un bonito año por delante, con gente nueva (al mando de la SAD), entrenador nuevo, compañeros que van a venir, otros que ya nos conocemos de años anteriores... sin duda, el objetivo es el ascenso", remarcó sin rodeos.

El '18' zaragocista ayudó a conocer desde fuera cómo se están viviendo estas primeras fechas de la campaña 22-23 en la caseta blanquilla. "Estamos tranquilos por el cambio de propiedad. Es algo que no depende de nosotros. Ellos, cuando llegaron al club, tuvieron una reunión con la plantilla y nos explicaron todo lo que pretenden hacer. Ahora, nosotros tenemos que entrenar, jugar y ganar partidos, que es lo que todos necesitamos", respondió sobre las nuevas circunstancias societarias en las que se mueve el Real Zaragoza desde mayo/junio.

Gámez no quiso entrar de lleno en el asunto de los fichajes que aún faltan por venir. "Eso es más cosa del entrenador y del director deportivo. Que sigamos muchos del año pasado creo que es una ventaja. No tener que cambiar prácticamente todo el equipo, pues somos casi los mismos a día de hoy, significa que nos conocemos. Y eso tiene muchas más cosas positivas que negativas", razonó.

El curso pasado, con la lesión perenne de Vigaray (no jugó un solo minuto por su dolencia de rodilla), Gámez tuvo la titularidad en el lateral diestro asegurada de antemano. Ahora las cosas parecen modificarse, pues Vigaray está regresando poco a poco a la normalidad y asoma el joven Luna como fulgurante perla de la cantera. "El año pasado yo también veía competencia en Ángel López, aunque no fuera jugador del primer equipo. Y también jugó de lateral derecho Francés. Nunca sentí que estaba yo solo y que, por ello, no tenía ni que entrenar para jugar todos los partidos. Este año, es verdad, hay más jugadores en esa posición. Luna está muy bien, en el apartado físico se ve enseguida que es muy fuerte, va sobrado. Ahora se tiene que aclimatar al ritmo de la categoría", esbozó el carrilero.

El año pasado fue un carrusel de altibajos en el rendimiento personal de Gámez. Él toma esa referencia para mejorar de cara al futuro inmediato con una valoración muy particular. "Tengo que mejorar muchas cosas, seguro. Pero también creo que mi primer año, el pasado, fue bueno individualmente. Con buenas estadísticas, con buen número de asistencias. Si consigo superar ese número de pases de gol, creo que será fenomenal. Y también deberé mejorar en aspectos defensivos. Me lo planteo así todo los años", dijo. Como curiosidad, Gámez fue en la breve pretemporada del verano pasado el máximo goleador, junto a Narváez, con dos goles anotados en su presentación en el Pinatar. Sin embargo, en la larga liga no vio puerta ni una sola vez. "Sí, lo recuerdo. Durante el año tuve ocasiones de marcar y no acerté ninguna. Eso también debo mejorarlo. Espero que esta vez no meta ni uno en pretemporada y guardármelos todos para la liga", dijo con la sonrisa en la boca antes de irse a la ducha.